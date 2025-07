Direktor Komunale Kranj po prometni nesreči podal odstopne izjave

Pred dobrim tednom dni je bil direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon s službenim vozilom udeležen v prometni nesreči. Policisti kranjske policijske uprave so nam že minuli teden potrdili, da so v ponedeljek obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, v kateri je voznik izgubil oblast nad vozilom in posledično zapeljal izven vozišča. Preizkus alkoholiziranosti je bil pri vozniku pozitiven.

Kot smo poročali, naj bi prometno nesrečo s službenim vozilom pod vplivom alkohola povzročil Berčon. Ta nam je sicer vpletenost v nesrečo sprva zanikal, dan po našem poročanju pa je sporočil, da je bil v nesreči sicer udeležen, a da vozila ni vozil on, temveč naj bi bil v vozilu zgolj sopotnik.

Dober teden dni kasneje je Berčon sporočil, da bo celotna zadeva epilog najverjetneje dobila na sodišču. "Okoliščine dogodka iskreno obžalujem. Hkrati se opravičujem vsem prizadetim v tej situaciji: družini, sodelavcem in sodelavkam, ustanoviteljem javnega podjetja ter celotni javnosti za škodo in prizadet ugled," je dejal in dodal, da se zaveda svoje odgovornosti ter da se je pripravljen soočiti z vsemi posledicami.

"Hkrati se zavedam tudi dolžnosti do sebe in svojega zdravja. Zato sem sprejel nekaj odločitev, predvsem povezanih z opravljanjem raznovrstnih javnih funkcij, za katere sem podal odstopne izjave in so predstavljale dodatne časovne in psihične obremenitve," je dejal.

Sporočil pa je tudi, da se je ob tem odločil za bolnišnično zdravljenje, kamor da je napoten z jutrišnjim dnem.