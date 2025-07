Direktor Komunale Kranj spremenil izjavo: službeni avto naj bi vozil sodelavec

Na Policijski upravi Kranj so pojasnili, da se je v ponedeljek nekaj pred polnočjo na relaciji Malo Dobro Polje–Posavec zgodila prometna nesreča z materialno škodo. Kot so navedli, je voznik izgubil oblast na vozilom in posledično zapeljal izven vozišča. Zaradi udeležbe v prometni nesreči so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je bil pozitiven. Voznik se z rezultatom ni strinjal, zato je bil odrejen strokovni pregled, katerega rezultati še niso znani.

V času postopka si voznik ni zagotovil prevoza domov, vozilo pa je bilo vozno, zato so mu policisti odredili pridržanje. "49-letnik je bil v prometni nesreči samoudeležen in prihaja z območja Bleda," so dodali na Policijski upravi Kranj.

Kot smo poročali, naj bi nesrečo s službenim vozilom pod vplivom alkohola povzročil direktor Komunale Kranj in predsednik blejskega občinskega odbora Nove Slovenije Matjaž Berčon. Ta je bil v preteklosti tudi direktor Turizma Kras, ki je upravljal Postojnsko jamo, in direktor blejske občinske uprave.