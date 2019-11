Pod vplivom alkohola: Malenić ne bo odstopil, Humar pa se ne bo niti opravičil

Koprski župan Aleš Bržan je zaman čakal, da se pri njem zglasi direktor stanovanjskega sklada Goran Malenić, ki je minuli teden zaradi vožnje pod vplivom alkohola ostal brez izpita. Niti opravičiti pa se ne namerava mirenski župan, ki je pod vplivom alkohola kar pred policisti trčil v drug avtomobil.

Koprski župan Aleš Bržan danes pred kamerami še enkrat poudari to, kar pričakuje od Gorana Malenića: "Ne vidim nobene druge možnosti kot to, da bi danes prišel in ponudil svoj odstop." A direktor koprskega javnega stanovanjskega sklada, ki je po posvetu o nepremičninskem poslovanju v portoroškem hotelu očitno pregloboko pogledal v kozarec in napihal krepko čez dovoljeno mejo, zaradi česar je tudi ostal brez izpita, je bil danes na bolniški.

Aleš Bržan FOTO: Aljoša Kravanja

"Prejšnji petek sem ga šele poklical na podlagi klica enega izmed novinarjev in vprašal za informacije, ali je temu res tako, je temu pritrdil, ampak od takrat naprej pa se še ni pojavil na občini,"je povedal Bržan. To naj bi po naših informacijah storil jutri, a najbrž ne bo izpolnil županovih pričakovanj. V telefonskem pogovoru nam je razkril, da zadevo obžaluje, ampak da funkcija, ki jo opravlja, ni vezana na zaupanje javnosti oziroma volitve, pač pa na mandat, ki mu ga je podelil svet zavoda in da zato ne namerava odstopiti.

Direktor koprskega javnega stanovanjskega sklada Goran Malenić ne namerava odstopiti. FOTO: POP TV

Če sam ne bo odstopil, pa bi lahko za njegovo razrešitev poskrbel svet zavoda. "Slišal sem se s predsednico sveta, ker sva se oba strinjala, da je to nedopustno in je eden izmed razlogov, ki je doprinesel k temu, da ga je treba čim prej zamenjati,"je izpostavil koprski župan. Kot je slišati, pa je nova koprska oblast že dalj časa nezadovoljna z deloma Malenića, zgodba z njegovo odstavitvijo pa ima dolgo brado. "Drugi so jasni, kar se tiče poslovanje samega zavoda," k temu dodaja Bržan. Malenić je svoj mandat nastopil v času županovanja Borisa Popoviča in je bil tudi njegov podpornik. Na obali so tako vse glasnejše govorice, da se na njegovem hrbtu lomijo kopija dveh struj, ki medsebojno obračunavata. Zgodba pa prav zaradi tega naj še nekaj dni ne bi dobila epiloga. Mirenski župan pod vplivom alkohola kar pred policisti trčil v drug avtomobil Pod vplivom alkohola pa je za volan sedel tudi mirenski župan, ki je za nameček pred policisti trčil še v drug avtomobil. Župana so policisti ustavili na parkirišču pred lokalom v bližini občine. Dogodek je sprva skušal pred javnostjo prikriti, zdaj ga obžaluje, ne namerava pa se zanj opravičevati. Tudi Mirenčani, kot kaže, opravičila ne pričakujejo. "To je bila minorna zadeva, zaradi katere ne bi rad pristal v časniku. Ali moram za to koga poklicati?" To je sporočilo, ki ga je Mauricij Humar, zdaj že dolgoletni župan občine Miren-Kostanjevica, poslal novinarjem Primorskih novic, da bi jim preprečil objavo članka.

Humar dogodek, ki se je zgodil v petek pred martinovim, obžaluje, a se ne namerava ponovno opravičiti. FOTO: POP TV

"Mislim, da se to lahko vsakemu zgodi, da smo vsi ljudje, ne vem ... jaz ga ne obsojam," pove ena izmed tamkajšnjih občank. Župan ni stopil niti pred našo kamero, pisno je sporočil le, da ga je po srečanju s prijatelji, kjer je spil kozarec vina, ustavila policija, nakar je pri premikanju avtomobila rahlo zadel sosednje vozilo. Po trku pa je še napihal: alkotest je pokazal 0,31 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, zaradi česar je Humar za en dan ostal brez vozniškega dovoljenja. Humar sicer dogodek, ki se je zgodil v petek pred martinovim, obžaluje, a se ne namerava ponovno opravičiti. Za vožnjo pod vplivom alkohola je moral plačati 600 evrov, še dodatnih 120 pa zaradi trčenja. In če mu policisti kljub majhni prekoračitvi alkohola v krvi niso bili pripravljeni pogledati skozi prste, so to storili tokrat povsem enotni občani. "Pa kaj je to martinovo, pa domačin je, živi 200 metrov stran," pa županu stopi v rab eden izmed domačinov. Pa župana ne obsojajo?"Niti slučajno, ne vem, zakaj bi, če je pač malo spil. Če je drugače v redu, to, da malo spije, ni nič narobe." A narobe je, če pijani sedete za volan. Vsako tretjo nesrečo s smrtnim izidom namreč povzroči prav vinjeni voznik.