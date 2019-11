Direktor koprskega stanovanjskega sklada vozil pijan in ostal brez izpita

V križišču so mu pomahali z rdečo lučjo, Malenić je ustavil in opravil alkotest. Ta je pokazal, da je v Portorožu spil precej več, kot bi pred vožnjo smel, zato so mu vzeli vozniško dovoljenje, niso ga pa peljali v celico na policijsko postajo, ker je za vožnjo do doma poklical taksi, dogajanje povzema časnik.

Malenić dejanje obžaluje, koprski župan Alež Bržan pa je za časnik dejal: "Tega ne moremo dopuščati, ker je takšno ravnanje nesprejemljivo. In pričakujem, da se bo zgodilo enako kot nedavno pri podžupanu. Da bo ponudil svoj odstop."

Na pripombo, ali se mu ne zdi nekoliko nenavadno, da so v dobrih dveh mesecih policisti ujeli že drugega pijanega koprskega funkcionarja, pa je odvrnil, da gre očitno za težavo, ki se je je treba zavedati in aktivno reševati.

Malenićevo ravnanje se zdi nesprejemljivo tudi predsednici nadzornega sveta stanovanjskega sklada Mojci Hilj Trivić. Ko se bodo z informacijo seznanili vsi nadzorniki, bodo sprejeli stališče in oblikovali poziv direktorju, naj v zvezi s tem sprejme neko odločitev, je povedala.