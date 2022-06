Pavel Car odstopil z mesta direktorja Narodnega muzeja

Prav danes bi morali v Narodnem muzeju odpreti razstavo, na kateri naj bi bila razstavljena dela priznanih slikarjev 19. in 20. stoletja, med njimi naj bi bile tudi slike Pabla Picassa, Paula Cezanna, Henrija Matisse, Joana Miroja in drugih. No, vsaj tako so razstavo oglaševali. A glede na pritožbe likovnih kritikov, gre pravzaprav za ponaredke.

Še več, likovni kritiki pravijo, da gre pri razstavi Popotovanja za velik škandal Narodnega muzeja, zaradi katerega bi moral direktor odstopiti. To je danes tudi storil. "Po odzivu splošne, strokovne in medijske javnosti ob napovedi razstave sem tudi sam sprevidel kar nekaj napak, med drugim tudi to, da sem vodenje razstavnega projekta zaupal napačni osebi," je dejal Pavel Car in dodal, da v ozadju ni niti najmanjše sledi koristoljubja. "Le naivno sem želel izkoristiti lepo priložnost, da obiskovalcem ponudimo izredno zanimivo razstavo," je povedal.

V prvem odzivu je Car sicer dejal, da je še vedno trdno prepričan v avtentičnost umetniških del, saj da je videl certifikate. Povedal je, da razstave ne bodo odpovedali, pač pa le prestavili za nedoločen čas, češ da se bodo morali nanjo malo bolj pripraviti.