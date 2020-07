Direktor NPU: Stojim za svojimi zaposlenimi in ne vidim razlogov za svoj odstop

Lamberger je v odgovoru poudaril, da so "Kriminalisti in kriminalistke Nacionalnega preiskovalnega urada že večkrat dokazali, da njihovo delo vodita izključno načeli zakonitosti in strokovnosti, da so pri svojem delu nepristranski, ne glede na to, kdo nastopa kot osumljenec kaznivega dejanja. Zato nasprotujem vsem neutemeljenim in neargumentiranim očitkom, ki letijo tako na kriminalistično stroko, kot tudi na vse kriminalistke in kriminaliste, ki predano in požrtvovalno opravljajo svoje delo."

Na vprašanje, zakaj je podpisal dokumente za omenjene preiskave in ali tudi on razmišlja o odstopu, je odgovoril: "NPU je preiskavo začel na podlagi aprila prejete prijave, od samega začetka pa preiskavo vodi in usmerja Specializirano državno tožilstvo RS. Tudi dejstvo, da je Policija eden najbolj nadzorovanih organov v državi, je garant za njeno zakonito in strokovno delo. Stojim za svojimi zaposlenimi in ob njihovem strokovnem opravljanju dela ne vidim razlogov za svoj odstop."

To naj bi bil tudi eden od razlogov za njegov odstop. "Ne morem pristati na to, da očitno v naši državi policijo bolj kot direktor ali kot nekdo drug, ki bi jo moral, torej vsa struktura znotraj policije, usmerja tednik Mladina, usmerjajo tožilci, ki so se v preteklosti že izkazali kot tisti, ki pretežno vodijo postopke proti politično neprimernim osebam - torej zoper desnico," je dejal med drugim. Po njegovih besedah gre očitno tudi v tem primeru zgolj za eno in edino željo: "diskreditirati nas ministre, predsednika vlade in doseči to, kar si nekateri neizmerno želijo, padec te koalicije in ohranitev vseh privilegijev /.../".

Na aktivnosti NPU in Počivalškovo pridržanje se je včeraj na Twitterju odzval tudi premier Janez Janša. "Konkretnega postopka zoper ministra Zdravka Počivalška ne komentiram. Komentiram pa dvojna merila pri izboru prioritet s strani NPU, tožilstva in sodstva. Vsi našteti so dolžni delovati v skladu z ustavo in zakoni, odgovorno in neselektivno," je med drugim zapisal in dodal ključnik #SelektivnaPravica.