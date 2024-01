PRENOS V ŽIVO: Direktor pediatrije o izrazitem porastu bolnih otrok z okužbami dihal

OGLAS

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je že v ponedeljek opozoril, da so gripa in akutne okužbe dihal med prebivalstvom v porastu, pojavljajo se v vseh zdravstvenih regijah. Cepljenje proti gripi je zato za vse, ki se želijo zaščititi, še vedno smiselno. Na NIJZ poudarjajo, da je najučinkovitejša zaščita pred gripo vsakoletno cepljenje. To ščiti tako pred boleznijo kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo spremljajo. Pri nekaterih skupinah (starejši, kronični bolniki, imunsko oslabljeni) je lahko uspešnost cepljenja manjša, zato je pomembno, da se proti gripi cepijo tudi njihovi družinski člani, saj tako zmanjšajo možnost, da posameznik pride v stik z virusom. Še posebej pa je cepljenje priporočljivo za skupine z večjim tveganjem za težek potek bolezni. Cepljenje proti gripi še posebej priporočajo starejšim od 65 let, kroničnim bolnikom in njihovim družinskim članom, osebam, ki imajo izrazito povečano telesno težo, majhnim otrokom (od 6 do 23 mesecev starosti) in njihovim družinskim članom ter nosečnicam in njihovim družinskim članom. Cepljenje svetujejo tudi zdravstvenim delavcem in sodelavcem ter zaposlenim v domovih starejših občanov, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pa lahko okužbo prenesejo na druge osebe in drugim delavcem v nujnih službah, ki so pomembni za delovanje različnih dejavnosti.

V letošnji sezoni se je s cepivom proti gripi zaščitilo 2712 oseb, starih do 18 let, 33.608 oseb, starih od 18 do 64 let in 79.256 starejših od 65 let. Trenutno krožeči sevi se zaenkrat dobro ujemajo s sevi zajetimi v cepivu.