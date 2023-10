Policija ni naklonjena vaškim stražam: 'Lahko pride do uničenja dokazov'

Pomočnik načelnika Policijske postaje Grosuplje Andrej Žgajnar je občinskim svetnikom predstavil podatke o kaznivih dejanjih na območju občine v lanskem in letošnjem letu. Ti, kot je po seji povzel, ne kažejo, da bi v letošnjem letu prišlo do povečanja kaznivih dejanj. Morda je do povečanja posameznih kaznivih dejanj prišlo v kakšnem krajšem časovnem obdobju, generalno gledano pa se število kaznivih dejanj ni povečalo, je povedal.

Lani je Policija na območju občine Ivančna Gorica zabeležila 499 kaznivih dejanj, od tega 111 tatvin in 96 velikih tatvin. V letošnjem letu je do 15. oktobra obravnavala 331 kaznivih dejanj, od tega 70 tatvin in 71 velikih tatvin, je povedal.

Direktor Policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec je povedal, da je Ivančna Gorica hitro rastoča in razvijajoča se občina, kar s seboj prinaša povečano tveganje za določene vrste kaznivih dejanj, kot so premoženjska kriminaliteta, preprodaja drog ter kršenje javnega reda in miru. Za preprečevanje teh kaznivih dejanj se mu zdi pomembno predvsem tesno sodelovanje občine in občanov s Policijo, kar pomeni, da so vsi skupaj pozorni, kaj se dogaja, da delujejo samozaščitno in da o dogajanju sproti obveščajo Policijo.