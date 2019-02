Direktor PU Maribor zoper Mundo predlaga uvedbo disciplinskega postopka

Notranjevarnostni postopek, ki ga je direktor Policijske uprave (PU) Maribor Danijel Lorbek predlagal zoper šefa kriminalistov Roberta Mundo je zaključen, poroča vecer.si.

"Ravnanje zaposlenega, četudi v prostem času, je škodilo ugledu policije," so ugotovitve. Lorbek je zoper Mundo podal predlog za uvedbo disciplinskega postopka. "Policisti moramo v skladu s kodeksom policijske etike tudi v zasebnem življenju skrbeti za varovanje ter utrjevanje lastnega ugleda in ugleda policijske organizacije ter v tej povezavi skrbeti za krepitev integritete v policijski organizaciji, kar pa v obravnavanem primeru uslužbenca policije ne moremo potrditi," je razloge za direktorjevo odločitev navedel predstavnik za odnose z javnostmi PU Maribor Miran Šadl.

Kakšne posledice bo imel predlog za uvedbo disciplinskega postopka za Mundo, sicer še ni jasno, o disciplinskem postopku pa bo odločila generalna direktorica policije Tatjana Bobnar, še poroča vecer.si.

Vprašanja glede podrobnosti Lorbkove odločitve smo na Šadla naslovili tudi na 24ur.com, odgovore čakamo.

Spomnimo ...

Šefa mariborskih kriminalistov so v noči na 8. februar v prometu zasačili pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je v izdihanem zraku pokazal, da je imel v organizmu 0,51 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Mundi so policisti zaradi vožnje pod vplivom alkohola izrekli globo v višini 900 evrov in 16 kazenskih točk.

Munda je nato dejal, da dogodek obžaluje in da mu je zaradi njega 'nerodno'.

Kot je napovedala Bobnarjeva, pa bodo za zagotovitev ustreznih pogojev za učinkovito delo na mariborski upravi v kratkem izvedli tudi potrebne organizacijske in kadrovske spremembe.