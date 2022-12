Direktor PU Nova Gorica ostro zavrača kakršno koli povezovanje s prejšnjo vlado

Direktor Policijske uprave Nova Gorica Evgen Govekar ostro in kategorično zavrača navedbe o političnih povezavah s prejšnjo vlado. Navedbe o njegovi prisotnosti v množici, ki je pospremila nekdanjega premierja v zapor na Dobu, pa je označil za laži. Njegovo sporočilo prihaja kot odgovor na navedbe in ugibanja o njegovi politični vpletenosti ter v luči pisem o političnih pritiskih na Policijo.

Evgen Govekar se je odzval na medijske navedbe, ki so v javnost prišle po objavi poročila o političnih pritiskih na Policijo. Tega je pripravil v. d. generalnega direktorja Policije Boštjan Lindav. V poročilu je med drugim napisano, da je takratni mandatar za sestavo vlade Robert Golob konec maja kandidatki za notranjo ministrico Tatjani Bobnar in kandidatu za direktorja Policije Lindavu dejal, da je treba čim prej nekaj narediti tudi s tistim, ki je direktor na njegovem koncu. Pri tem naj bi premier mislil na direktorja PU Nova Gorica Evgena Govekarja, ki naj bi bil povezan s prejšnjo vlado. "Direktor Policijske uprave Nova Gorica Evgen Govekar ostro in kategorično zavrača vse dosedanje navedbe o kakršnem koli povezovanju s politiko, prav tako pa ostro zavrača tudi navedbo o domnevno njegovi prisotnosti v množici ljudi, ki je pospremila nekdanjega predsednika vlade v zapor na Dobu," so sporočili iz PU Nova Gorica. Vse tovrstne navedbe je Govekar označil za poskus njegove osebne diskreditacije. Kot pravi Govekar, sam ni nikoli simpatiziral, niti ni bil nikoli politično dejaven. "Dosledno spoštuje določila Zakona o organizaciji in delu Policije o prepovedi političnega delovanja oz. strankarskega članstva policistov in v tem pogledu zagotavlja visoko stopnjo osebne in organizacijske integritete," so še sporočili iz PU Nova Gorica.

icon-expand Evgen Govekar FOTO: Policija

Ministrica v odstopu Tatjana Bobnar je v sklopu razlage o tem, kakšni so bili politični pritiski na Policijo, poleg neimenovanja Lindava izpostavila tudi domnevno premierjevo zahtevo, da iz Policije odpusti določeno osebo. Slednjo naj bi premier želel odpustiti zaradi njegove domnevne povezanosti s prejšnjo vlado. Bobnarjeva je to zahtevo zavrnila. "Ta oseba nima nikakršne povezave s poročilom o delovanju Policije na protestih ali z mandatom v času pretekle vlade. Prav tako ni delovala nezakonito, zato sem ponudbo zavrnila," je dejala in poudarila, da je to le eden od pritiskov, ki kažejo na tendenco političnega obvladovanja Policije. Zapise o pritiskih z vsemi imeni je že odstopila tožilstvu in Komisiji za preprečevanje korupcije.

Kot je še povedala, pa jo je zmotilo predvsem poseganje politike v sestavo njene ekipe. O predlogu, da bi Boštjana Lindava imenovali za polni mandat generalnega direktorja Policije, sta s premierjem govorila že 10. novembra, ko pa ji je Golob povedal, naj tega niti ne predlaga, saj da kandidat ni izpolnil njegovih pričakovanj in ni opravil čistke v policijskih vrstah. Kot je povedala Bobnarjeva, pa ji je premier dejal, da lahko Lindav funkcijo še vedno opravlja v vlogi vršilca dolžnosti in tako dobi poskusno dobo.