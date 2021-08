Direktor RTVS Grah Whatmough razrešil direktorico TV Slovenija Gorščakovo

Predsednik programskega sveta RTV Slovenije Ciril Baškovič je sicer po nesklepčni seji za 30. avgust vnovič sklical sejo, na kateri bi razpravljali o tem, saj mora to storiti po poslovniku. A je za STA v četrtek pojasnil, da če bo Grah Whatmough o tem odločil že pred sejo, bo njegova odločitev pravno veljavna, tudi če bi svetniki na seji glasovali o soglasju k razrešitvi direktorice TV Slovenija Natalije Gorščak. Njihova odločitev v tem primeru namreč ne bo imela pravne teže, je še povedal Baškovič.

Če pa se Grah Whatmough vseeno ne bi odločil za končanje postopka pred sejo in bi torej programski svet odločal pred njim, pa bi bila zanj odločitev programskega sveta vseeno zavezujoča, je dejal. Tako je bilo pričakovati, da Grah Whatmough ne bo tvegal in čakal ter bo končno odločitev o razrešitvi sprejel pred novo sejo programskega sveta.

Grah Whatmough Gorščakovi očita, da ni spoštovala statuta RTVS, ker naj ne bi pridobila predhodnega mnenja takratnega generalnega direktorja Igorja Kadunca za prekoračitev porabe dodeljenih sredstev. Ob opozorilih ob zgodovinsko najnižjih gledanostih TV-programov ni ukrepala, prav tako pa ni preverjala pogojev o desetletnem poslovnem sodelovanju RTVS s podjetjem v delni lasti sorodnika enega od odgovornih urednikov na TV Slovenija, je navedel v predlogu, vloženem 30. julija.

Gorščakova medtem ocenjuje, da je njegova obrazložitev očitkov na njen račun prirejena za razrešitev. Glavni razlog za predlog za razrešitev je po njenem mnenju namreč to, da ne sledi njegovim zahtevam po kadrovskih in programskih spremembah, ki jih sam v skladu s statutom javnega zavoda ne more izvajati, je zapisala v odgovoru na predlog generalnega direktorja.

Na razrešitev Gorščakove so se med prvimi odzvali v stranki Socialni demokrati (SD). "Način razrešitve direktorice TV SLO je avtokratska zloraba oblasti s ciljem politične podreditve neodvisnega novinarstva. Zaporedje dogodkov in izjav razkriva sume kršitve integritete ravnanj GD Grah W. in korupcijska tveganja. Zahtevali bomo sklic nujne seje odbora za kulturo DZ," so zapisali na Twitterju.