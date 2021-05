Direktor Sove plačal kazen za decembrsko zabavo na gradu Strmol

Kot so v zdravstvenem inšpektoratu potrdili za časnik, ga je doletela najnižja možna globa 400 evrov, ker je ravnal v nasprotju z drugim odstavkom drugega člena vladnega odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zaradi preprečevanja okužb s sars-cov-2. Stušek je bil edini udeleženec srečanja, ki so ga oglobili.

Kot poroča Dnevnik , je zdravstveni inšpektorat končal nadzor nad prednovoletnim druženjem uslužbencev Sove in zunanjih partnerjev na gradu Strmol v času strogih epidemioloških omejitev konec lanskega leta. "Tajni delovni posvet" je vključeval pogostitev z več kuharji in natakarji ter "kuhanjem pred gosti".

Na Sovi sicer decembra zanikali, da bi na gradu potekala kakršna koli zabava ter trdili, da so delovni posvet, ki so ga označili s strogo tajnostjo, organizirali z namenom izmenjave mnenj in pobude. Prav tako so takrat zagotovili, da je bil na grad vabljen ozek krog ljudi, poskrbljeno pa da je bilo tudi za vse potrebne varnostne ukrepe.

Pri časniku so izvedeli, da je bilo takrat za predstavnike Sove in 23 povabljenih gostov pripravljena slavnostna večerja, na grad pa je bilo poslanih več natakarjev in kuharjev, ki so celo priredili t.i. show cooking oz. kuhanje pred gosti.

Pogostitev varnostne agencije Sova so potrdili tudi v javnem gospodarskem zavodu Brdo, kjer so povedali, da so dogodek izvedli, potem ko jim je Sova zagotovila, da ima vsa dovoljenja za izvedbo protokolarnega dogodka s stopnjo tajnosti. Naknadno pa naj bi šele ugotovili, da jim Sova dovoljenja za izvedbo dogodka ni posredovala.