Direktor Sove molči o tem, kdo je 'naročnik' ovadb

Janez Stušek tako ne želi odgovoriti, ali res zaposlenim odreja, koga morajo kazensko ovaditi, ali ovadbe vlagajo kar brez dokazov in še, ali dobiva navodila iz kabineta predsednika vlade Janeza Janše. V razvpiti zgodbi o domnevnem pranju iranskega denarja v Novi ljubljanski banki, ki se do danes uradno sicer še ni potrdila, si največja vladna stranka prizadeva, da bi določeni ljudje končali v kazenskem postopku.

Tako smo prejšnji teden poročali, da naj bi po neuradnih podatkih v to vključili še Sovo. Zaposleni na Sovi pa so glede na dokumente, s katerimi razpolagamo, opozarjali na domnevno sporno početje. "Agencija nima dostopa do predkazenskih spisov v zvezi z opravljanjem preiskav, ki so jih vodili NPU, SDT in policija, zato trditve, da svojega dela niso opravljali korektno, ne more podpreti z nobenimi dokazi. Glede na navedbe mnenja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge z dne 15. 9. 2017, do katerega imamo zgolj omejen dostop, pa lahko trdimo le, da obstajajo indici, da se vsi postopki niso vodili skladno z zakonom. Kot dodatni indic, da navedeni organi svojega dela niso opravljali vestno, lahko dodamo tudi izjave g. Pezdirja – če so navedbe resnične – saj je glede na njegovo javno izpostavljanje v tej zadevi, pa tudi na sodelovanje pri obeh preiskovalnih komisijah DZ zares nenavadno, da ga nihče od vpletenih akterjev nikoli ni kontaktiral." Takšna komunikacija naj bi se po naših informacijah dogajala na Sovi glede dogovarjanja, koga bi lahko kazensko ovadili in zakaj.

Zaposleni na Sovi so celo zapisali: "Skladno z navodilom direktorja se kazenska ovadba ali naznanilo o sumu, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, v delu, ki se nanaša na predmetne državne organe, vseeno odda brez dokazov oziroma dostopa do dejanske dokumentacije zgolj na podlagi indicev, saj so takšne želje naročnika." Pa tudi:"Skladno z izrecnim navodilom direktorja smo v naznanilo dodali še vse zahtevane osebe in popravke." Kdo torej izbira imena ljudi, ki jih je treba kazensko ovaditi, kdo daje navodila direktorju Sove, kdo je "naročnik", ki Sovi odreja, kaj naj počne, in ali gre za nezakonito početje? Po vseh teh vprašanjih Janez Stušek molči.

Vprašanja za Sovo, odgovor: 'Za pojasnila vprašajte Knovs!'

Na Sovo smo poslali vprašanja, kako komentirajo naše informacije, da od zaposlenih zahtevajo, da pišejo kazenske ovadbe po željah "naročnika". Kdo je torej naročnik? Ali drži, da navodila prihajajo iz kabineta predsednika vlade? Ali to pomeni, da podrejenim odrejajo pisanje ovadb zoper policiste in tožilce ter jih vlagajo celo brez dokazov? Zakaj se Sova sploh ukvarja s predkazenskim postopkom v zadevi pranje iranskega denarja v NLB? Kakšna pooblastila ima Sova, da posega v predkazenske postopke, ki jih usmerja Specializirano državno tožilstvo? Kako komentirajo zapis v dokumentu"skladno z izrecnim navodilom direktorja smo v naznanilo dodali še vse zahtevane osebe in popravke"? Vendar direktor Sove Janez Stušek ne želi odgovoriti niti na eno vprašanje. "V povezavi s poročanjem medijev o nadzoru KNOVS na Sovi 15. oktobra 2020 glede vaših vprašanj predlagamo, da za pojasnila zaprosite KNOVS kot pristojno nadzorno parlamentarno telo," so nam sporočili z Urada vlade za komuniciranje. Jasno je, da ne moremo na Komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb preverjati, kaj počne direktor Sove, kakšna navodila daje zaposlenim in kaj jim odreja, niti tega, ali držijo navedbe v dokumentih, ki smo jih pridobili. Na vse to lahko odgovori samo prvi mož Sove Stušek, ki pa nobene naše navedbe ni zanikal.

Opozicija: Z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje. Nedopustno. Zloraba pristojnosti

Za komentar dogajanja na Sovi smo vprašali tudi vse štiri opozicijske politične stranke. "Informacije, da naj bi bili na Sovi deležni navodil kabineta predsednika vlade za naznanilo kaznivih dejanj ne presenečajo, vse kaže, da se predstavniki vlade sedaj 'poslužujejo' direktnega vpliva na avtonomne institucije za politične namene s podrejanjem represivnih organov za delo v korist interesov največje koalicijske stranke. Prepričani smo, da bo resnica glede teh informacij oziroma njihova potrditev kmalu prišla na dan, s tem pa se bodo dokončno in popolnoma razgalila dejanja kabineta predsednika vlade, njega samega ali ministrov aktualne vlade. Ne nazadnje imamo ravno te dni možnost videti, kako je minister za notranje zadeve, gospod Hojs, lagal glede domnevne izposoje denarja kriminalista NPU za odkup prepovedane droge," so sporočili iz poslanske skupine Socialnih demokratov. V SAB pa pravijo: "Domnevno naročene kazenske ovadbe na Sovi nas ne bi presenetile, je pa takšno početje povsem nedopustno in v popolnem nasprotju z vladavino prava oziroma pravno državo."

"Sova je obveščevalno-varnostna služba, katere osnovno poslanstvo ni pisanje kazenskih ovadb – ravno nasprotno. Z zaskrbljenostjo spremljamo javne objave o tem, da naj bi Sova naznanjala domnevne sume kaznivih dejanj po naročilu. Težko si predstavljamo, da bi bilo kaj takšnega res, kajti to bi bila evidentna zloraba pristojnosti in pooblastil, ki jih ima direktor agencije. Pričakujemo, da bodo pristojni državni organi po uradni dolžnosti ugotovili, ali v Sovi res prihaja do takšnih nedemokratičnih praks," menijo v stranki LMŠ. V poslanski skupini Levica pa so nam odgovorili: "Ne čudimo se, da prihajajo navodila za delovanje Sove neposredno iz kabineta vlade. Nenazadnje je tudi Sova z novo vlado dobila novo, ubogljivo vodstvo. Seveda so takšna navodila iz kabineta vlade, ki že vnaprej vključujejo določene ugotovitve, sporna. Janez Janša si že vse od prevzema oblasti želi podrediti vse državne represivne institucije. To najboljše prikazuje dogajanje na Nacionalnem preiskovalnem uradu, kjer je prišlo do več zaporednih menjav in odstopov vodstva. Dokler bo na oblasti Janez Janša, lahko pričakujemo, da se bodo napadi na NPU, policijo, Sovo in ostale institucije nadaljevali. Z vsakim odstavljenim direktorjem, premeščenim zaposlenim, uvedenim izrednim nadzorom ter ostalimi formalnimi in neformalnimi sankcijami bo zlorabo oblasti težje zaustaviti. Boj za naše jutrišnje svoboščine in pravice zato poteka že danes – in se lahko konča edino tako, da ta vlada pade."

Policija: Za preiskovanje uradnih oseb Sove je pristojen Posebni oddelek SDT

Tudi na policiji vprašamo, ali bodo morda preverili dogajanje na Sovi oziroma vlaganje ovadb po naročilu."Policija ne razpolaga z morebitno kazensko ovadbo ali prijavo, ki naj bi jo po navedbah medijev zoper konkretne fizične osebe – tudi iz vrst policije – podala Sova, zato se tudi ne moremo opredeljevati do postavljenih vprašanj. Na splošno pa lahko pojasnimo, da so skladno s 145. členom Zakona o kazenskem postopku vsi državni organi in organizacije z javnimi pooblastili dolžni naznaniti kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, če so o njih obveščeni ali če kako drugače izvejo zanje. Obenem z ovadbo pa morajo navesti dokaze, za katere vedo, ter poskrbeti, da se ohranijo sledovi kaznivega dejanja in predmeti, na katerih ali s katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno, ter druga dokazila.

Organ, ki zadevo preiskuje, pa je po uradni dolžnosti dolžan preverjati tudi morebitne okoliščine, ali je bilo s podajo takšne ovadbe morebiti izvršeno kaznivo dejanje Krive ovadbe po 283. členu KZ oziroma katero drugo uradno pregonljivo kaznivo dejanje, pri čemer je tudi napeljevanje h kaznivemu dejanju opredeljeno kot kaznivo. Za preiskovanje morebitnih kaznivih dejanj uradnih oseb Sove je skladno s 158. členom ZKP pristojen Posebni oddelek na Specializiranem državnem tožilstvu,"nam je odgovoril Drago Menegalija z Generalne policijske uprave.

Tožilstvo: Pričakujemo, da bo KNOVS v primeru nepravilnosti podala naznanilo

Na Specializiranem državnem tožilstvu so nam pojasnili, da redno spremljajo tudi medijske objave in v primeru, da zaznajo sume kaznivih dejanj na podlagi 161. člena ZKP (če do državnega tožilca pride glas o kaznivem dejanju), proučijo dostopne informacije ter po potrebi od pristojnih organov zahtevajo zbiranje potrebnih obvestil in izvedbo drugih ukrepov. "V tej smeri proučujemo tudi medijske objave. Kot vam je poznano, pa državna tožilstva v zadevah, ki se nahajajo v predkazenskih postopkih, zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov informacij ne morejo posredovati. Kot je razvidno iz medijskih objav, je v zvezi z izpostavljenim Komisija DZ za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb že opravila nadzor. Zato pričakujemo, da bo komisija v primeru zaznanih nepravilnosti podala naznanilo na pristojno državno tožilstvo," so zapisali na SDT.