Direktor Sove se je v Beli hiši srečal z Donaldom Trumpom

Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Sova Joško Kadivnik se je v Beli hiši sestal z vodjo ameriške obveščevalne agencije Cia in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.
Podrobnosti obiska sicer niso znane, je pa šlo za nenapovedan obisk, ki naj bi bil neuradno povezan s slovensko obveščevalno dejavnostjo pri odkrivanju in aretaciji ruskih vohunov.
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija je sicer na spletu sporočila, da je Kadivnik v Washingtonu delegacijo vodil na vljudnostnem obisku. Direktor Sove pa je od ameriškega predsednika prejel tudi predsedniški kovanec.
Oktobra lani je Slovenijo obiskal tudi direktor ameriške Cie William Burns, ki je s Kadivnikom izmenjal ocene in stališča o varnostnih razmerah na Zahodnem Balkanu, Bližnjem vzhodu, Ukrajini in kriznih žariščih. Takrat sta šefa obveščevalcev potrdila odlično sodelovanje ter se strinjala, da so partnerski odnosi med službama in državama izjemnega pomena za doseganje skupnih interesov in ciljev na varnostnem področju.
