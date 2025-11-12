Svetli način
Slovenija

Direktor Sove se je v Beli hiši srečal z Donaldom Trumpom

Washington, 12. 11. 2025 07.22 | Posodobljeno pred 34 minutami

M.P. , M.V.
5

Prvi mož Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Sova Joško Kadivnik je v Washingtonu obiskal Belo hišo, kjer se je sestal z vodjo ameriške obveščevalne agencije Cia in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Kot je agencija zapisala na spletu, je Kadivnik vodil delegacijo na vljudnostnem obisku v Washingtonu.

Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Sova Joško Kadivnik se je v Beli hiši sestal z vodjo ameriške obveščevalne agencije Cia in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Podrobnosti obiska sicer niso znane, je pa šlo za nenapovedan obisk, ki naj bi bil neuradno povezan s slovensko obveščevalno dejavnostjo pri odkrivanju in aretaciji ruskih vohunov.

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija je sicer na spletu sporočila, da je Kadivnik v Washingtonu delegacijo vodil na vljudnostnem obisku. Direktor Sove pa je od ameriškega predsednika prejel tudi predsedniški kovanec.

Preberi še V Sloveniji direktor ameriške Cie

Oktobra lani je Slovenijo obiskal tudi direktor ameriške Cie William Burns, ki je s Kadivnikom izmenjal ocene in stališča o varnostnih razmerah na Zahodnem Balkanu, Bližnjem vzhodu, Ukrajini in kriznih žariščih. Takrat sta šefa obveščevalcev potrdila odlično sodelovanje ter se strinjala, da so partnerski odnosi med službama in državama izjemnega pomena za doseganje skupnih interesov in ciljev na varnostnem področju.

joško kadivnik sova bela hiša donald trump
Wolfman
12. 11. 2025 08.06
+0
Kko ponosen mora biti nase Kladiva, ko se slika in druži z enim od dveh naj osovraženih ljudi na našem planetu. A ste slučajno uvideli posnetek iz stadiona Washingtona NFL, kako se navijači Detroita kot Washingtona med govorom Trumpa skandirali, žvižgali, kazali mu sredinca, zmerjali ga izraelskim židom, itd...
ODGOVORI
1 1
LinaAnil
12. 11. 2025 08.09
Washington je demokratski, Detroit, ki je pacientka itak geto, kriminal in revščina pa tudi ni neko merilo za to ali imaš Trumpa rad ali ne.
ODGOVORI
0 0
Minifa
12. 11. 2025 08.02
+4
Je povedal ,da ne švercajo samo uživajo COCO, da ne bi kaj zadelo naše v Ljubljani..
ODGOVORI
4 0
kakorkoliže
12. 11. 2025 08.01
+4
Ko gospodar evropskim vazalom dovoli obisk v svoji hiši.
ODGOVORI
5 1
Roadkill
12. 11. 2025 08.01
+4
Ma mal premejhn reklc
ODGOVORI
5 1
