Direktor Sove se je v Beli hiši srečal z Donaldom Trumpom

Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Sova Joško Kadivnik se je v Beli hiši sestal z vodjo ameriške obveščevalne agencije Cia in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Podrobnosti obiska sicer niso znane, je pa šlo za nenapovedan obisk, ki naj bi bil neuradno povezan s slovensko obveščevalno dejavnostjo pri odkrivanju in aretaciji ruskih vohunov.

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija je sicer na spletu sporočila, da je Kadivnik v Washingtonu delegacijo vodil na vljudnostnem obisku. Direktor Sove pa je od ameriškega predsednika prejel tudi predsedniški kovanec.