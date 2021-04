Direktor STA bo vladi omogočil dostop do vseh poslovnih knjig in spisov

Vlada kot razlog za zaustavitev javne službe STA navaja, da STA še vedno ni dostavila dokumentacije, na podlagi katere bi se lahko pripravilo ocena 'primernega financiranja', je zapisal direktor Bojan Veselinovič. Sam je bil letos že dvakrat pozvan k podpisu pogodbe o opravljanju javne službe za leto 2021, vendar naj za to ne bi izkazal interesa, kar pa sam zanika.

"Zato javno sporočam Vladi Republike Slovenije kot edinemu družbeniku STA, da ji kot direktor STA omogočam dostop do vseh poslovnih knjig in spisov, in to kljub temu, da na družbo nikoli ni naslovila takšne zahteve. Doslej se s sklepom Vlade RS za prenos korporacijskih pravic v zvezi z zahtevo po dokumentaciji ni izkazala tudi nobena vladna služba ali organ. To velja tudi za Ukom," je sporočil Veselinovič.

Vlado zdaj javno poziva, naj mu pisno sporoči, komu in na kakšen način naj se omogoči dostop do želene dokumentacije. S strani Slovenske tiskovne agencije gre sicer za potezo, na podlagi katere bi ji lahko očitali pravno nekorektnost, meni. Kljub temu se je Veselinovič po posvetu s pravniki vendarle odločil za to potezo, čeprav zahteve vlade kot družbenika po vpogledu v dokumentacijo niso dobili.

"Namesto tega smo bili naslovniki številnih dopisov Ukoma, ki so me silili v protipravno ravnanje in bili deležni diskreditacij tiskovne agencije, zaposlenih in mene kot direktorja, da skrivam dokumentacijo. S tem javnim pismom sem pisno seznanil tudi člane NS STA, Svet delavcev STA, Zastopstvo novinarjev STA in Sindikat novinarjev STA," je navedel.

Veselinovič poudarja, da se je za ta korak odločil "v velikem precepu med doslednim spoštovanjem jasno določenega pravnega okvira, ki ureja informacijske pravice družbenika, in izničenjem praznega izgovora vladne strani, ki vodi v finančno izčrpavanje STA". Opozoril je tudi, da vlada ogroža socialno varnost zaposlenih.