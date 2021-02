Direktor UKOM tokrat Kreku prepovedal gostovanje v oddaji

V oddaji 24UR ZVEČER so želeli gostiti Milana Kreka , direktorja NIJZ, da bi pojasnil, kaj je mislil s tem, da je zaskrbljen, ker krivulja upadanja števila okužb z virusom covida-19 stagnira. Zaskrbljenost je izrazil na dopoldnaski vladni novinarski konferenci in dodal še, da zaradi prisotnosti južnoafriškega in britanskega seva lahko pričakujemo tretji val okužb.

Da je takšno komuniciranje s slovensko javnostjo, državljani in državljankami, ki jim v teh težkih kovidnih časih, ko jim Janševa vlada v boju s koronavirsuom omejuje temeljne pravice in svoboščine, nevzdržno, je v svojem pismu opozorilo društvo pisateljev Slovenije, prav pisatelji pa so bili eden najpomembnejših nosilcev pri osamosvajanju Slovenije. Zato je gost oddaje bil predsednik društva pisateljev Slovenije Dušan Merc.

Merc je povedal, da se strinja, da je potrebno imeti enotno komunikacijsko politiko. Ampak, da vlada očitno v tem, ko nedko govori na glas, vidi sovražnost. S tem se ruši temelj demokracije. To, da strokovnjaki ne smejo odkrito govoriti in da se vseskozi menjajo odloki o omejevalnih ukrepih zarado novega koronavirusa vodi v komunikacijski kaos, je razložil Merc. "Gre za ljudi, ki so v svoji karierni poti naredili marsikaj dobrega, sedaj pa so utišani, bojijo se. To je odsev tega, da se tudi vlada boji."

Omenil je tudi predstave ob 30-letnici Sloveniji pri katerih je bil prvi, ki je rekel, da ne bo sodeloval. "Te proslave so bile defektne." Dodal je še, da se ni udeležil pri organiziciji slavij, zaradi tega, ker je očitno v Sloveniji prepovednao govoriti na glas. Strinjal se je, da je najhuje, če ljudje ostanejo tiho. Žal mu je, da tisti, ki so na oblasti in tisti, ki so na poziciji, ki bi morali imeti nek kulturni nivo govora, ga nimajo, saj se po njegovih besedah prerekajo ko stari zakonski pari.

"Če spregovoimo o tistem, kar hočemo, o tistem, kar vemo, nas ne bi smelo biti strah. Ne smemo se niti bati predsednika vlade. Na glas je treba povedati to, kar si mislimo,"je še bil jasen Merc.