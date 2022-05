Direktor Ukoma Urbanija morebitne prijave na vodilni položaj TV SLO ne komentira

Kot so na Radioteleviziji Slovenija navedli v razpisu, bodo upoštevane le pravočasne vloge, nepravočasno oddanih pa ne bodo obravnavali. Za pravočasne štejejo prijave, ki bodo prispele v vložišče zavoda do vključno tega datuma in te ure, in sicer ne glede na način dostave ali pošiljanja, so poudarili v aprila objavljenem besedilu. "V primeru pošiljanja po pošti ali drugače pošiljatelj prevzema celotno tveganje morebitne nepravočasnosti oddane prijave," so posvarili.

Tudi tokratni razpis tako kot tisti, ki se je iztekel konec februarja, določa, da mora biti kandidat slovenski državljan z univerzitetno izobrazbo. Imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj z referencami o uspešnosti v kulturno-umetniški dejavnosti oz. dejavnosti, povezani z javnimi glasili. Poznati mora problematiko dejavnosti RTV-ja ter imeti organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Kandidati ne smejo biti poslanci DZ ali funkcionarji katere od političnih strank in ne smejo imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z RTV-jem.

Vlogi morajo priložiti program dela in vizijo razvoja Televizije Slovenija za obdobje od leta 2022 do leta 2026, torej za štiriletni mandat.

Edina kandidatka na zadnjem razpisu, ki se je iztekel konec februarja, je bila nekdanja direktorica TVS Natalija Gorščak. Vendar po navedbah programskega sveta zavoda ni oddala popolne vloge. Generalni direktor zavoda Andrej Grah Whatmough jo je s tega mesta razrešil 20. avgusta lani. Nekdanja direktorica se je odločila za izpodbijanje razrešitve na sodišču. Za v. d. direktorja TVS je bil septembra lani imenovan Valentin Areh, ki pa se na zadnji razpis ni prijavil. Ko mu je potekel polletni mandat, je vodenje TVS prevzel generalni direktor.

Ukom v zadnjih mesecih objavljal ocene ocene oddaj in prispevkov RTV Slovenija

V javnosti so sicer zaokrožile informacije, da naj bi se na aktualni razpis prijavil zdajšnji direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Uroš Urbanija, vendar je ta za 24ur.com dejal, da teh navedb ne komentira. Z RTV-ja so nam prav tako odgovorili, da razpisnega postopka do zaključka ne komentirajo.

Urad vlade za komuniciranje je v zadnjih mesecih sicer objavljal ocene oddaj in prispevkov RTV Slovenija. Aktivi novinarjev so to razumeli kot grobo in nedopustno poseganje v neodvisnost novinarskega in uredniškega dela. Kot so dejali, vladnemu uradu ne odrekajo pravice kritike, a verjamejo, da so naslov za tovrstne odzive ustaljeni kanali.

Kot so zapisali v izjavi, se v zapisih Ukoma ponavljajo ocene, da gre pri njihovem poročanju za enostranske prikaze družbeno-političnega dogajanja, pri čemer vladni ocenjevalci navajajo, čigav odziv je manjkal, naštevajo, kaj bi moral novinar še vprašati, dodati, povedati, kako bi moral predstaviti svoje sogovornike, o čem in kako bi morali poročati mediji Radiotelevizije (RTV) Slovenija.

Predsednik programskega sveta RTV Slovenija Peter Gregorčič pa ocenil, da analize poročanja RTV Slovenija, ki jih pripravlja urad vlade za komuniciranje, niso pritisk na delo novinarjev. Novinarjem je odgovoril, da njihov poziv temelji na zmotni trditvi, da Ukom nima pravne podlage za izvedbo analiz poročanja RTVS. Pri tem je navedel sklep o nalogah urada, ki ga je sprejela vlada, v skladu s katerim Ukom opravlja tudi "analitično dokumentacijsko dejavnost, ki se nanaša na spremljanje, dokumentiranje in analiziranje prispevkov, objavljenih v medijih".

Redno analiziranje prispevkov RTV Slovenija, skladno z omenjenim sklepom, po Gregorčičevih besedah ne more pomeniti pritiska na delo novinarjev.