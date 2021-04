Direktor Ukoma večkrat ponovil, da lahko STA dokumentacijo pošlje tudi na vlado

Bi Ukomu vlada dokumentacijo lahko predala tudi sama? Peta točka 65. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) določa: "Če dobi organ po pošti, brzojavno ali po elektronski poti vlogo, ki je ni pristojen sprejeti, pa ni nobenega dvoma o tem, kateri organ jo je pristojen sprejeti, jo pošlje brez odlašanja pristojnemu organu oziroma sodišču in to sporoči stranki. Če organ, ki je dobil vlogo, ne more ugotoviti, kateri organ je zanjo pristojen, izda brez odlašanja sklep, s katerim zavrže vlogo zaradi nepristojnosti, in ga takoj pošlje stranki."