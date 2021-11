Direktor ZD Izola kršil integriteto: Najel odvetniško družbo, ki je takrat zastopala tudi zavod

"Tovrstno najemanje odvetniške družbe predstavlja tveganje za nastanek nasprotja interesov, s čimer je direktor zavoda ravnal v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo poslovodne osebe ter kršil integriteto, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)," so zapisali pri KPK.

Interesi subjekta javnega sektorja, pri čemer gre za javni interes in njegovega predstojnika, kar pa je zasebni interes, so lahko namreč v posameznem postopku različni. Zato se v situacijah, ko odgovorne osebe za zastopanje v zadevah v zvezi z izvajanjem njihove službe – odškodninski zahtevki v zvezi z opravljanjem službe, kazenske ovadbe v povezavi z zlorabo položaja ali pravic v službi, zastopanje pred različnimi nadzornimi organi – pooblastijo odvetnike, ki že zastopajo ta subjekt javnega sektorja, ustvarjajo korupcijska tveganja oziroma tveganja za nastanek nasprotja interesov, so pojasnili pri KPK.

Gre pa za postopek, ki ga je KPK ustavila marca letos in ki ga je vodila zoper direktorja ZD Izola zaradi poslovnega sodelovanja z določeno gospodarsko družbo ter izplačila odpravnine določenemu javnemu uslužbencu.

"Komisija je prijave, ki so se nanašale na ravnanja v obdobju 2010–2015, prejela v letih 2017 in 2018. Sume kršitev iz pristojnosti drugih organov je komisija tem odstopila že januarja 2018. Postopek pred komisijo je bil ustavljen, ker so bili določeni sumi nepravilnosti že predmet postopka pred drugim državnim organom in ker v skladu z določbami novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije komisija ne obravnava zadev, če je od dogodka preteklo več kot pet let."

Upravno sodišče v celoti zavrnilo tožbo

Ugotovitve KPK glede direktorja ZD Izola pa je potrdilo tudi Upravno sodišče RS. To je s sodbo, izdano oktobra letos, v celoti zavrnilo tožbo Komljanca, ki je ugotovitve izpodbijal.

Ker je to v zadnjem letu že tretji primer, v katerem je upravno sodišče potrdilo nezakonitost tovrstnega najemanja odvetniških storitev, KPK opozarja vse funkcionarje, poslovodne osebe in druge uradne osebe, da so takšne prakse nedopustne.

"Komisija pričakuje proaktivno ravnanje uradnih oseb, ki so pri delu zavezane dosledno zasledovati javni interes, zaradi odpravljanja korupcijskih tveganj in krepitve integritete tako svoje funkcije oziroma službe kot tudi organizacije, ki jo vodijo."