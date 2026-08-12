Zaposlil sorodnico, ji podelil naziv asistentke in ji odredil delo od doma

Kot so ugotovili, je obravnavana oseba sodelovala v izbirni komisiji v konkretnem izbirnem postopku za delovno mesto raziskovalca. Iz poročila o izbirnem postopku, ki sta ga podpisala dr. Uroš Pinterič in zaposlena v pravni službi, sicer izhaja zavedanje, da 'sorodstveno razmerje je potencialni problem', a se kljub temu obravnavana oseba ni izločila iz postopka ali o okoliščinah interesa obvestila Upravnega odbora ZIS Pomurje.
Dr. Uroš Pinterič je maja 2024 vseeno podpisal sklep o izbiri, iz katerega izhaja, da je bila omenjena kandidatka med prijavljenimi desetimi kandidati izbrana kot najprimernejša za zasedbo razpisanega delovnega mesta, jo nato imenoval v naziv asistentke, že na dan sklenitve pogodbe o zaposlitvi pa je dr. Uroš Pinterič podpisal še sklep, s katerim je kandidatki do nadaljnjega odredil delo na domu.
Družinske vezi povečajo tveganje za nastanek nasprotja interesov
Skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije bi namreč ob zaznavi okoliščin nasprotja interesov morala vsaka uradna oseba prenehati z delom v zadevi ter o izločitvi in okoliščinah obvestiti svojega nadrejenega oziroma predstojnika. Še posebej družinske vezi predstavljajo povečano tveganje za nastanek nasprotja interesov, zato je v takšnih primerih praktično nemogoče zagotoviti objektivnost in nepristranskost postopka. Svoje funkcije pa uradna oseba nikakor ne sme uporabiti za to, da bi sebi ali komu drugemu uresničila nedovoljen zasebni interes. Zato KPK večkrat poudarja, da je neustrezno obvladovanje okoliščin nasprotja interesov lahko le korak do korupcije, so poudarili.
Čeprav je obravnavana oseba dva meseca kasneje odstopila z mesta direktorja ZIS Pomurje, pa to ne spremeni dejstva, da se je z opisanimi ravnanji znašla v okoliščinah, ki predstavljajo nasprotje interesov, pri tem pa ni ravnala skladno z določbami ZIntPK, ki nalagajo uradnim osebam izločitev iz odločanja v zadevi in obveščanje nadrejenega, so sklenili.
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