Zaposlil sorodnico, ji podelil naziv asistentke in ji odredil delo od doma

Kot so ugotovili, je obravnavana oseba sodelovala v izbirni komisiji v konkretnem izbirnem postopku za delovno mesto raziskovalca. Iz poročila o izbirnem postopku, ki sta ga podpisala dr. Uroš Pinterič in zaposlena v pravni službi, sicer izhaja zavedanje, da 'sorodstveno razmerje je potencialni problem', a se kljub temu obravnavana oseba ni izločila iz postopka ali o okoliščinah interesa obvestila Upravnega odbora ZIS Pomurje.

Dr. Uroš Pinterič je maja 2024 vseeno podpisal sklep o izbiri, iz katerega izhaja, da je bila omenjena kandidatka med prijavljenimi desetimi kandidati izbrana kot najprimernejša za zasedbo razpisanega delovnega mesta, jo nato imenoval v naziv asistentke, že na dan sklenitve pogodbe o zaposlitvi pa je dr. Uroš Pinterič podpisal še sklep, s katerim je kandidatki do nadaljnjega odredil delo na domu.