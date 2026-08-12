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Slovenija

Zaposlil sorodnico, ji podelil naziv asistentke in ji odredil delo od doma

Ljubljana , 12. 08. 2026 11.52 pred 2 urama 2 min branja 88

Avtor:
A.K.
Komisija za preprečevanje korupcije

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je objavila ugotovitve o kršitvi nasprotja interesov dr. Uroša Pinteriča, takrat v funkciji direktorja Znanstvenega in inovacijskega središča (ZIS) Pomurje. Ta je sodeloval in odločal v zaposlitvenem postopku svoje družinske članice.

Kot so ugotovili, je obravnavana oseba sodelovala v izbirni komisiji v konkretnem izbirnem postopku za delovno mesto raziskovalca. Iz poročila o izbirnem postopku, ki sta ga podpisala dr. Uroš Pinterič in zaposlena v pravni službi, sicer izhaja zavedanje, da 'sorodstveno razmerje je potencialni problem', a se kljub temu obravnavana oseba ni izločila iz postopka ali o okoliščinah interesa obvestila Upravnega odbora ZIS Pomurje.

Dr. Uroš Pinterič je maja 2024 vseeno podpisal sklep o izbiri, iz katerega izhaja, da je bila omenjena kandidatka med prijavljenimi desetimi kandidati izbrana kot najprimernejša za zasedbo razpisanega delovnega mesta, jo nato imenoval v naziv asistentke, že na dan sklenitve pogodbe o zaposlitvi pa je dr. Uroš Pinterič podpisal še sklep, s katerim je kandidatki do nadaljnjega odredil delo na domu.

Komisija za preprečevanje korupcije
Komisija za preprečevanje korupcije
FOTO: Bobo

Družinske vezi povečajo tveganje za nastanek nasprotja interesov 

Skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije bi namreč ob zaznavi okoliščin nasprotja interesov morala vsaka uradna oseba prenehati z delom v zadevi ter o izločitvi in okoliščinah obvestiti svojega nadrejenega oziroma predstojnika. Še posebej družinske vezi predstavljajo povečano tveganje za nastanek nasprotja interesov, zato je v takšnih primerih praktično nemogoče zagotoviti objektivnost in nepristranskost postopka. Svoje funkcije pa uradna oseba nikakor ne sme uporabiti za to, da bi sebi ali komu drugemu uresničila nedovoljen zasebni interes. Zato KPK večkrat poudarja, da je neustrezno obvladovanje okoliščin nasprotja interesov lahko le korak do korupcije, so poudarili.

Čeprav je obravnavana oseba dva meseca kasneje odstopila z mesta direktorja ZIS Pomurje, pa to ne spremeni dejstva, da se je z opisanimi ravnanji znašla v okoliščinah, ki predstavljajo nasprotje interesov, pri tem pa ni ravnala skladno z določbami ZIntPK, ki nalagajo uradnim osebam izločitev iz odločanja v zadevi in obveščanje nadrejenega, so sklenili. 

kpk uroš pinterič

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KOMENTARJI88

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proofreader
12. 08. 2026 15.00
Levica je imela celo ministrstvo za zaposlovanje svojih simpatizerjev.
Odgovori
+3
3 0
proofreader
12. 08. 2026 15.00
Golob je pol Gen-ija zaposlil po raznih državnih službicah.
Odgovori
+4
4 0
Givmi5
12. 08. 2026 14.51
A je to res, da ima Mijić nov avto?
Odgovori
+2
3 1
Žmavc
12. 08. 2026 15.03
Komu mar.
Odgovori
0 0
lakala28
12. 08. 2026 14.47
To ne more biti sporno. 3/4 bolnikove žlahte je v Bruslju, pa je kao vse OK. KPK o tem nič ne ve oz. se jim ne zdi sporno. Namesto tega se ukvarjamo z NPM, ki je bila NEHOTE udeležena v prometni nezgodi. Očitno so naklepna sporna dejanja privilegirancev manj sporna. slakec že ve, kaj bo zvečer napenjal in nam metal pesek v oči, da bo ljubljeni vodja lahko v miru delal zase in za svoje.
Odgovori
-1
2 3
Tinko22
12. 08. 2026 14.44
Ne bo odgovarjal, ker to je v modi v Sloveniji, da nihče na poziciji ne rabi odgovarjat. Saj gre za državni denar, bo država plačala, eh ne se sekirat...bravo ˝pošteni˝ Prekmurec!!!! Pa tak človek ne bi smel več nikoli delati v javnem sektorju. Basta. Pika!
Odgovori
+2
2 0
lokson
12. 08. 2026 14.42
Asta je skupaj z Maljavcem navlekla cel kup nekih tki. referentov, katerih večina je "delala" od doma. Zraven vsega, pa so še zahtevali dodatke za preobremenjenost. Banda. S čim ljudem mažete oči.
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+2
2 0
Lock Down
12. 08. 2026 14.40
Gospod je odstopil, a sorodnica pa še ima službo, al kako?
Odgovori
+3
3 0
Tinko22
12. 08. 2026 14.45
Odstopil je, dobil bo pa novo službo spet v javnem sektorju...banda prekleta
Odgovori
+2
2 0
lokson
12. 08. 2026 14.39
Pa kje ste tega našli. Tinca je navlekla svoje prijateljice povsod, pa nisem nikjer zasledil članka, kateri bi to problematiziral. Da pa o nekulturni Asti, niti ne govorim.
Odgovori
+0
2 2
osservatore
12. 08. 2026 14.35
Direktor Pinterič je krvav pod kožo in se obnaša tako kot vsi, ki so kdaj prišli na oblast. Obstajajo pa druge institucije, ki bodo ugotavljale in preverile nasprotja interesov. Vsaj upam.
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+2
2 0
Curie
12. 08. 2026 14.34
Poglejte ZRS Koper - nepotizem!
Odgovori
+1
1 0
Emyy
12. 08. 2026 14.31
Dokazal je da je zares inovator
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
12. 08. 2026 14.31
Odpustiti oba. Takoj!
Odgovori
+2
3 1
300 let do specialista
12. 08. 2026 14.22
Ne vem se otroci bolj bojijo parkeljnev ali lopovi, pardon- politiki KPK-ja??? Ta "institucija" je zgolj in samo mazanje oči, da se "kao nekaj dela". NIČ od NIČ.
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+1
2 1
Vrana in vrabček
12. 08. 2026 14.21
Zdaj bi se morala aktivirati pristojna inšpekcija, da preveri ali si je ženska svojo plačo dejansko zaslužila, ali je dobila plačano delo na domu - dobesedno - vrt, pa kuhanje in podobne stvari ;)
Odgovori
+3
3 0
Tinko22
12. 08. 2026 14.19
Ne bo odgovarjal, ker to je v modi v Sloveniji, da nihče na poziciji ne rabi odgovarjat. Saj gre za državni denar, bo država plačala, eh ne se sekirat...bravo ˝pošteni˝ Prekmurec!!!! Pa tak človek ne bi smel več nikoli delati v javnem sektorju. Basta. Pika.
Odgovori
+3
3 0
Wolfman
12. 08. 2026 14.17
Vsi politiki nastavljajo svoje ali domače..., torej v čem je keč?
Odgovori
+1
2 1
Hudi časi
12. 08. 2026 14.18
Da ne bi smel nihče.
Odgovori
+2
2 0
Tinko22
12. 08. 2026 14.16
Nagrado mu dat, tako se dela v Sloveniji, svoje notri, politično kadrovanje, liderje poitičnih strank na direktorska mesta... Ni važno, če nekdo iz SD še nikdar ni delal na CSD ali Elektro Celje, ni važno...ni vaćno kako bo upravljal zadevo, važno je, da dobi SD svojega človeka na ta resor. Zaradi tega so vsi istemi zatajili, ker jih vodijo nesposobni ljudje, ki v praksi nimajo pojma, samo jezik znajo sukat...Mi pa 2. Švica nikoli ne bomo...Sramota res!
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+2
3 1
Hudi časi
12. 08. 2026 14.21
dr. Uroš Pinterič ni politično opredeljen. Ne vem, od kod vam SD.
Odgovori
+2
2 0
Fourty Six
12. 08. 2026 14.30
Kdo je to dr. Uroš Pinterič in kakšna je njegova dodana vrednost?
Odgovori
0 0
Lock Down
12. 08. 2026 14.32
Ahaha, SD? A se spomniš kako je pošteni janez kadroval v prejšnjem mandatu, recimo direktorja Pošte Slovenija? Pa še en kup takih.
Odgovori
0 0
Curie
12. 08. 2026 14.36
Dvomim, da ni. Na takšnih funkcijah so skoraj zagotovo politično opredeljeni.
Odgovori
0 0
ptuj.si
12. 08. 2026 14.10
Če se golobu fučka za kpk , potem se lahko vsem tako fučka.
Odgovori
+6
6 0
Pismonosa
12. 08. 2026 14.08
Ni mi jasno česa je gospod obtožen, to je zaj prekršek ali kaznivo dejanje po novem v Sloveniji, da nekdo omogoči svoji družini dobro in varno. Saj je po vsem svetu pravilo, ni važno kaj znaš ampak koga poznaš. Naj nekdo pojasni, kje je gospod v prekršku.
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-1
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