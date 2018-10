Direktorica Akosa: Izpeljani postopek predstavlja kršitev zakona

Ob tem je še enkrat zanikala, da je na strani vodstva Akosa v primeru podelitve testnih frekvenc za tehnologijo 5G družbi BTC prišlo do nepravilnosti. Iz zakona o elektronskih komunikacijah izhaja, da je pri podelitvi frekvenc za testiranje pomembna uporaba frekvenc za testiranja v okviru evropskih razvojnih projektov, ne pa kakšno vlogo ima v nekem projektu prosilec, je navedla.

Akos je zato v postopku izdaje odločb družbi BTC preveril obstoj evropskega projekta Inno HPC Interreg, ki je del čezmejnega programa za Podonavje, ni pa preveril načina sodelovanja te družbe v okviru omenjenega projekta. Partnerji tega projekta iz Slovenije so sicer glede na informacije s spletne strani omenjenega čezmejnega programa novomeška fakulteta za informacijske študije, GZS - zbornica elektronske in elektroindustrije in Univerza v Ljubljani.

V BTC so pojasnili, da iz vloge za pridobitev testnih frekvenc 5G, ki so jo oddali 11. maja, izhaja, da je bila družba na projektu InnoHPC Interreg takrat aktivna, niso pa navedli, da bi bili član konzorcija. Projekt so v vlogi navedli z razlogom, ker je bil v času prijave za frekvence to projekt, ki je že potekal, kljub temu da je bila možnost za prijavo kot člana oziroma partnerja konzorcija v tem projektu že zaprta.

V projektu so bili aktivni z namenom, ker so želeli spoznati nove domače in tuje partnerje iz industrije in akademskega sveta, predvsem pa zaradi izmenjave izkušenj in znanj z različnih strokovnih področij, povezanih z avtonomnimi vozili. V BTC so navedli še, da so s tem namenom napotili strokovnjake na dve delavnici, kjer so nastopali kot predavatelji, predvsem pa kot promotorji območja BTC City kot poligona za testiranje povezanih avtonomnih vozil in s tem povezanimi industrijami.

Večina ostalih projektov, ki so jih navedli v vlogi Akosu, pa ima poznejši rok prijave, začenši z letošnjim novembrom. Trenutno se tako BTC pripravlja na razpis ICT-19-2019, na katerega se bo prijavil do 14. novembra.