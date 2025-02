Direktorica DSO Vrtojba zoper avtorje anonimk napovedala sodni pregon

V DSO Vrtojba sta bila v začetku letošnjega leta opravljena dva izredna inšpekcijska nadzora, ki sta jih opravila inšpektorata za socialo in za delo. Pri nadzoru so ugotovili nepravilnosti v zvezi z zagotavljanjem obveznosti delodajalca glede varovanja dostojanstva delavcev pri delu.

Anonimna pisma so pisale tri zaposlene v Domu starejših občanov (DSO) Vrtojba. "Ena sodelavka, ki je želela drugo delovno mesto, za katerega ni izpolnjevala pogojev, medtem ko je bila druga oseba zunanja sodelavka, ki ni opravljala svojega dela. Obe sta tretjo osebo, ki je zaposlena v domu in je bila več mesecev na bolniški, nagovorili, da je dejanja povzročala ," je še pojasnila. Preiskava je po njenih navedbah še v teku.

Direktorica Doma starejših občanov Vrtojba Ana Petrič je povedala, da je na policijski postaji Nova Gorica zoper tri osebe vložila kazensko ovadbo. "Ena izmed udeleženih je priznala, da sta jo k dejanju nagovarjali ostali dve, in obrazložila, na kakšen način so se lotile javne diskreditacije. Ena oseba je že napisala javno opravičilo. Zoper ostali dve osebi bo vložena tudi tožba," je povedala na novinarski konferenci.

"Inšpektor je z upravno odločbo odredil, da zavezanec dopolni svoj pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu na način, da imenuje in pooblasti zaupanja vredno osebo ali osebe za sprejem in obravnavo prijave delavcev, če so žrtev izvajanja nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu ter o tem obvesti vse delavce na običajen način," so na inšpektoratu za delo zapisali v odgovoru na vprašanje STA.

V kontrolnem inšpekcijskem pregledu so ugotovili, da je zavezanec odločbo izvršil. Ugotovili so tudi kršitve v zvezi z izplačilom sorazmernega dela regresa posameznim delavcem. Zavezanec je nepravilnosti odpravil, izdana je bila odločba o prekršku z izrekom opomina. Inšpekcijsko nadzorstvo glede spoštovanja določb o delovnem času, v času ko odgovarjamo, še poteka, zavezanec pa je bil dolžan predložiti še nekatero drugo delovnopravno dokumentacijo. "O vseh ugotovitvah bo mogoče poročati po zaključku nadzora," so še poudarili na inšpektoratu.

Na Policijski upravi Nova Gorica so za STA lahko zgolj potrdili, da je bila policija v letošnjem letu obveščena o sumu storitve več kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime. "Omenjena kazniva dejanja se preganjajo na zasebno tožbo. Hkrati vas seznanjamo, da bo policija glede omenjene zadeve podala poročilo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici," so zapisali v odgovoru.

V DSO Vrtojba je trenutno 148 stanovalcev, dve mesti imajo rezervirani za nujne primere. Z njimi dela 86 redno zaposlenih, 12 upokojenk preko pogodbe in deset študentov, ki pomagajo po potrebi.