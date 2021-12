'Kadar gre za isti cilj, lahko civilna družba in politika tudi sodelujeta'

Da bi morali iti civilna družba in politika z roko v roki, je menil tudi predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec . "Če je sestanek daljši od 45 minut, sestanek ni operativen," je stavek, ki ga je izrekla Kovačeva in je Šarcu ostal v spominu. Njegovo mnenje o njej se je spremenilo, saj je, kot pravi, videl, da želi dejansko priti do skupnih rešitev. Poleg tega pa mu je sestanek dal vedeti, da predstavnica civilne družbe zna sodelovati, a hkrati zna biti kritična.

Pojasnila je, da obstajata dva pogleda na civilno družbo. Prvi civilno družbo vidi kot pritisk, drugi pa kot sopotnika. Izpostavila je, da civilna družba političnih strank večkrat ne zna prositi za pomoč, čeprav bi jih, kadar se borijo za skupni cilj, lahko. Po drugi strani po njenem mnenju tudi politične stranke ne znajo pristopiti do civilne družbe in jih prositi za pomoč pri aktivaciji civilne družbe. Kot primer je navedla dopolnilno zdravstveno zavarovanje – področje, na katerem bi lahko sodelovali.

"Ogromno ljudi me je vprašalo, če bom danes z LMŠ napovedala kandidaturo. Ne bom je napovedala. Niti nisem bila k temu povabljena in če bi bila, verjetno danes ne bi tu sedela," je dejala Kovačeva. Po njenem mnenju civilna družba lahko sodeluje tudi s politiko, kadar se borijo za iste cilje. Hkrati pa so lahko glede naslednje teme ponovno na nasprotnih bregovih, je pripomnila.

Povedala je, da je naloga civilne družbe, da stoji na nasprotni strani vladajočih oz. se boriti proti sistemu. Dodala je, da so že prejšnjim vladam stali nasproti, kadar so delovali v nasprotju z interesi civilne družbe, a da je šla vlada Janeza Janše še korak dlje. "To je zdaj prva vlada, ko je ljudi strah, ko se dejansko bojijo," je povedala. "To je vlada, ki nastavlja svoje ljudi na položaje in celo normalizira policijsko nasilje. Ko govoriš s prijatelji iz Madžarske in Belorusije, ki se množično izseljujejo, ugotoviš, da je naša prioriteta, da se vrnemo, kjer smo že bili pred Janševo vlado, čeprav stvari tudi takrat niso bile idealne," je še izpostavila.

Poudarila je, da bo ostala na strani civilne družbe. Čeprav v nekaterih točkah lahko sodelujejo tudi z LMŠ in ostalimi opozicijskimi strankami, vseeno nameravajo predstavnikom vlade, ko bo treba, stopiti nasproti. Izdala je, da so v inštitutu celo že pripravili letake za primer, da bi Koalicija ustavnega loka (KUL), ki jo sestavljajo LMŠ, Levica, SAB in SD, prevzela vlado in naredila kaj, kar za civilno družbo ne bi bilo dobro. "Pripravili smo letake, na katerih piše 'To ni KUL'," je izdala in dodala, da se jim zdi ime KUL bedno in jim gre na živce. "Ime je za starejše gospode nad 50," se je pošalila.

Odgovarjala sta še na vprašanja ljudi, ki so prenos pogovora spremljali na Facebooku. Med drugim sta naslovila tudi sežigalnico Salonit Anhovo in TEŠ6, govorila pa sta tudi o financiranju vojske, prekarnosti in drugih aktualnih tematikah.

Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec, je bila med drugim lani del elitnega razreda fundacije Baracka Obame 40 bodočih evropskih voditeljev, kjer se je učila od ljudi iz ameriške administracije in se povezovala z najbolj prodornimi aktivisti, pri čemer se je tudi srečala z bivšim predsednikom ZDA. Ko je Obama avgusta letos dopolnil 60 let, pa jo je uvrstil še med 60 svetovnih snovalcev družbenih sprememb.