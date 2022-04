Direktorica Inštituta 8. marec ugoden volilni rezultat zaželela tudi stranki SAB

Enako je danes zaželela tudi predsednici SAB Alenki Bratušek . "Veseli smo, da imamo podporo civilne družbe in skupaj bomo delali, da bomo Slovenijo po 24. aprilu vrnili na pravo pot!" so ob tem zapisali v omenjeni stranki.

Predsednica SAB je v sklepnem delu kampanje sicer poudarila, da so kandidati SAB odgovorna ekipa, vedo, kaj Slovenija potrebuje, in to tudi naredijo. Prepričana je, da bodo trden člen levosredinske vlade, saj so v preteklosti že pokazali, da v najtežjih časih znajo in zmorejo. Obljublja skrb za upokojence, zdravstvo in red v javnih financah.