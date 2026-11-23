Upravno sodišče je pritrdilo zagovorniku načela enakosti, ki je pred tremi leti v primeru prosilke za službo ugotovil diskriminacijo. Ženski, ki je bila takrat kandidatka za službo v javni ustanovi, sta namreč direktorica in zaposlena postavili tudi vprašanje o družini in otrocih. S tem sta nadaljevali tudi še potem, ko ju je kandidatka opozorila na neprimernost vprašanja.

Skrb zbujajoče je, da se morajo predvsem mlajše ženske pri iskanju zaposlitve še vedno soočati z vprašanji o družini in otrocih. Nihče ne bi smel biti na zaposlitvenem razgovoru postavljen v položaj, ko mora razmišljati, ali bo razkritje podatkov o njegovem družinskem življenju zmanjšalo njegove možnosti za zaposlitev. Starševstvo ne bi smelo biti ovira pri dostopu do zaposlitve. Želimo si, da bi delodajalci pri izbiri kadrov prepoznavali predvsem znanje, sposobnosti in potencial ljudi. Barbara Zupančič, zagovornica načela enakosti

"Prepoved takih vprašanj je določena v Zakonu o delovnih razmerjih, pomeni pa lahko tudi diskriminacijo po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo," so spomnili v uradu zagovornika.

Ustanova je zoper odločitev zagovornika vložila tožbo v upravnem sporu. Zatrjevala je, da bi moral upoštevati, da je bilo vprašanje o družini in otrocih postavljeno ob koncu razgovora in da družinsko stanje ni bilo merilo za končno izbiro kandidatov.

Upravno sodišče je presodilo, da je zagovornikova odločitev pravilna in zakonita ter tožbo zavrnilo. "Prepoved zahtevanja podatkov o družinskem stanju predstavlja pomembno zakonsko jamstvo enakega obravnavanja kandidatov pri zaposlovanju," je zapisalo in prikimalo ugotovitvi zagovornika, da se je manj ugodna obravnava kandidatke za službo kazala že v tem, da je bila med razgovorom soočena z vprašanjem o osebni okoliščini družinskega stanja, ki je bila povezana z možnostjo odsotnosti z dela.

Kot so še sporočili iz urada zagovornika, se je kandidatka za službo po ugotovitvi diskriminacije odločila za tožbo proti ustanovi. "V njeni pravdi za pridobitev nadomestila za diskriminacijo jo brezplačno zastopa zagovornik, za kar se je odločil zaradi informacij o razširjenosti tovrstnih praks in za oblikovanje sodne prakse na področju diskriminacije pri zaposlovanju," so pojasnili.