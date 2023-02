Direktorica Prevzgojnega doma Radeče: Najhuje je, ko se starši odrečejo svojim otrokom

Večina je na prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom zaradi kaznivih dejanj zoper premoženje, večinoma gre za velike tatvine, pove direktorica doma. Trenutno pri njih biva 14 mladoletnikov, od tega tudi eno dekle, v povprečju so stari 18 let. Vsi so kaznivo dejanje storili, ko so bili še mladoletni.

Podatki o mladoletniški* kriminaliteti (Vir: Policija)

(*Osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so starejše od 14 let. Po določilih Kazenskega zakonika oseba, ki je mlajša od 14 let in je storila protipravno dejanje, ne more biti storilec kaznivega dejanja.)

Pri pregledu 10-letnega trenda je zaznati občuten padec obravnavanih kaznivih dejanj in tudi števila osumljenih oseb. Leta 2012 so policisti obravnavali 2030 kaznivih dejanj mladoletniške kriminalitete, lani 1168. Največ osumljencev je bilo starih 16 in 17 let. Prevladujejo premoženjska kazniva dejanja, tatvine in velike tatvine.

Nasilna kazniva dejanja, kot so nasilništvo, povzročitev lahke telesne poškodbe, grožnje, nasilje v družini in povzročitev hude telesne poškodbe, so v porastu, druga pa v manjšem padcu.