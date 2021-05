Direktorica Radia Študent: Ustavitev financiranja politično motivirano dejanje

"Poslanstvo RŠ je bilo vedno to, da namenja glas ravno tistim, ki nimajo glasu," je na argument komisije odgovoril Zorec.

Odgovorni urednik RŠ Matjaž Zorec je povedal, da v argumentaciji piše, da " ima ta program manjši pomen za razvoj posameznih regij" . To pa argumentira s tem, da medijski prostor namenja razmeroma ozkemu segmentu poslušalcev.

Ministrstvo za kulturo je RŠ v letu 2020 namenilo skoraj 100.000 evrov in njihovo preteklo delo ocenil za uspešno in kvalitetno. Direktorica zavoda RŠ Ana Kandare je povedala, da jih je odločitev komisije presenetila, saj je bila prijava na medijski razpis v zadnjih osmih letih vedno uspešna, sredstva za RŠ s strani ministrstva pa niso nikoli padla pod 60.000 evrov.

Financiranje sicer poteka preko medijskega razpisa, pri čemer RŠ ni osamljen primer. "Znašli smo se v družbi sankcioniranih zaradi neuravnoteženosti. Poleg treh osrednjih nacionalnih medijev, Dela, Dnevnika in Mladine, so ob sredstva še drugi radii posebnega pomena in nekaj spletnih portalov," je povedala Ana Kandare.

"V odločbi o zavrnitvi financiranja je razvidno, da je bilo točkovanje letos zelo drugačno kot lani in predlani, ko je bil razpis identičen in merila enaka, sestava strokovne komisije pa je bila drugačna. Tega dejanja ministrstva za kulturo ne moremo razumeti drugače kot politično motivirano dejanje s ciljem uničiti celotno neodvisno medijsko shemo z RŠ na čelu,"je povedala direktorica RŠ.

Poleg financ, ki jih RŠ pridobi z medijskega razpisa ministrstva, se je konec leta 2020 zapletlo tudi v proračunu Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU) za letošnje leto. Po prvem predlogu proračuna, ki je predvideval, da ŠOU Radia Študent ne financira več, so se kasneje dogovorili za financiranje v višini 84.000 evrov. To je 36.000 evrov manj od želenih 120.000. V lanskem letu sta ŠOU in ministrstvo skupaj sofinancirala RŠ v višini 220.000 evrov.

Situacijo je kot kritično opisal tudi napovedovalec na RŠ Rasto Pahor. "Radio Študent ni najbolj poslušan radio, to tudi nikoli ni bila njegova primarna funkcija. Vedno je bil v prvi vrsti radio tistih vsebin, ki jih drugi mediji s profitno naravnanostjo ne zajamejo. V drugi vrsti je to izobraževalna platforma, na kateri se lahko vsak brezplačno izobražuje–kot novinar, tehnik, snemalec, napovedovalec," je povedal.

"Je radio, na katerem ni nihče nikoli obogatel, je radio, ki ga ni nikoli nihče privatiziral. Je pluralen radio, ki zahteva več kot sto aktivnih sodelavcev. Prav zato je nezanimiv za tiste, ki želijo z mediji zaslužiti ali jih izkoristiti za osebno okoriščanje," je dejal Pahor.