Direktorica Uprave za probacijo: Nihče se ne rodi kriminalec

Kratka zaporna kazen meseca, dveh, treh ali devetih po njenih besedah pusti z vidika škodljivosti skoraj enake posledice kot zapor, ki traja dve ali tri leta. " Stigma je enaka, ostaneš brez službe, prekinejo se ti socialne vezi, vključevanje v okolje je zelo težko, v zaporih so osebe s težavami, z različnimi izkušnjami odnosov, vedenj, prepričanj, stališč ... in to na človeku pusti velike posledice, " je jasna. Ko greš v zapor, ljudje opazijo, da te ni. Če si vključen v skupnostne sankcije, si doma, ljudje te videvajo, s teboj komunicirajo, zato je stigma veliko manjša.

V primeru izrečene kazni do devet mesecev zapora se lahko izreče hišni zapor. Na predlog obsojenca o tem odloča sodišče, pogoj pa je obstoj osebnih ali življenjskih okoliščin, na primer, če je oseba v rednem delovnem procesu ali izobraževanju, da se to ne prekine, ali pa je njeno zdravstveno stanje takšno, da je bolje, da ostane v domačem okolju. Hišni zapor pomeni, da oseba biva na naslovu stalnega bivališča, brez dovoljenja sodišča oseba bivališča ne sme zapuščati, lahko pa so ji naložene določene naloge in obveznosti v okviru varstvenega nadzorstva.

Uprava tudi organizira, vodi in nadzoruje izvrševanje dela v splošno korist po zakonu, ki ureja prekrške. Ura je vredna 10 evrov, tako da se globo v višini najmanj 300 evrov da oddelati s 30 urami. Vsem, ki se jim to zdi veliko, Mrhar Prelićeva odgovarja: " Praviloma je to oseba, ki nima prihodka, torej tega denarja nimamo kje vzeti. Globa pa je globa. Kaj je potem bolje – da država tega denarja sploh ne dobi ali da ima vsaj lokalna skupnost nekaj od tega?" Po zakonu lahko oseba dobi najmanj 30 in največ 400 ur dela v splošno korist, obdobje izvrševanja pa skupaj ne sme trajati več kot šest mesecev.

Lani opravljenega pol milijona ur dela v splošno korist

V dobrih dveh letih svojega delovanja je Uprava za probacijo obravnavala 4650 zadev. Trenutno je aktivnih 1871, okoli 55 odstotkov zadev je kazenskih, 45 pa prekrškovnih. Uprava skupaj zaposluje 61 uslužbencev na petih probacijskih enotah po Sloveniji, pri čemer jih 44 neposredno dela z osebami.

"Vse od začetka delovanja probacije opažamo konstanten trend naraščanja. Kar je pozitivno in želimo si, da trend ostane. Pogojno. Predpogoj je namreč zadostna kadrovska zasedba," pojasni Mrhar Prelićeva. Ob začetku leta 2018 je bilo namreč na upravi zaposlenih le 17 svetovalcev, ki so obravnavali skoraj 500 obsojencev, do konca leta je bilo teh že več kot 2000. Vsak od njih je imel v povprečju v obravnavi po 150 zadev, kar je bilo povsem neživljenjsko, saj so mednarodna priporočila od 20 do 40 zadev. Konec lanskega leta so s kadrovskimi popolnitvami uspeli priti v povprečju na 65 zadev na svetovalca. Trenutno je stanje dobro, kar se po njenih besedah odraža tudi v načinu dela.

V probaciji je največ oseb, starih med 30 in 40 let, ki so storile kazniva dejanja na področju premoženjskih deliktov, sledijo kazniva dejanja, povezana z nasiljem v družini, nato z odvisnostjo in preprodajo drog. "V letu 2019 je bilo 37 odstotkov brezposelnih, 30 odstotkov oseb, ki so opravljale delo v splošno korist, je bilo upravičencev do socialnovarstvenih prejemkov, veliko jih prihaja iz disfunkcionalnih družin, kjer so bile institucionalne oblike dela ves čas prisotne, potem so težave z odvisnostjo od alkohola, drog, iger na srečo ..." našteva.

Kako uspešna je probacijska služba pri svojem delu z vidika povratništva, se po zgolj dobrih dveh letih delovanja še ne more videti, zgovoren pa je podatek, da so imele osebe lani naloženih skoraj pol milijona ur dela v splošno korist, skupaj pa je bilo uspešno izvršenih 92 odstotkov probacijskih nalog. S tem se Slovenija nahaja v samem evropskem vrhu, saj je delež EU od 75 odstotkov dalje.