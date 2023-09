Direktorica zavoda po razkritju nasilja: Vse nas je globoko prizadelo

Dejanski posnetek znašanja nad oskrbovanci pa so videli šele danes - posnetek je direktorici pokazala novinarka RTV, direktorica pa se je zlomila. "V našem domu smo bili nad situacijo zaprepadeni in resnično močno pretreseni. Vseh se nas je globoko dotaknilo in nas prizadelo," je povedala.

Da bi šlo dejansko lahko za nasilje nad oskrbovanci s strani osebja, se jim sploh ni zdelo mogoče. "Ker verjamemo v to, da delamo dobro in da je za naše stanovalce resnično zmeraj dobro poskrbljeno, temu nismo posvečali večje pozornosti in smo zadevo zaradi nenavadnih sporočil predali na policijo," je pojasnila.

Po naših informacijah je bil zavod o dogodku prek anonimnega sporočila seznanjen že 1. septembra. Takrat so želeli neznanci vodstvo zavoda z domnevnimi posnetki nasilja nad stanovalci izsiljevati. "Na podlagi nenavadnih elektronskih sporočil, z vsebino, ki je nakazovala na izsiljevanje, smo se nemudoma obrnili na policijsko postajo Trebnje in jim zadevo predali v reševanje," je povedala direktorica zavoda Petra Kušar Stojakovič .

Izredni notranji nadzor in dodatna izobraževanja

Dodala je, da je bila njihova prva in temeljna naloga takoj zatem, ko so bili seznanjeni s posnetki, zaščititi žrtev in v domu sprejeti vse potrebne ukrepe, ki so znotraj njihove pristojnosti. Nemudoma je bil vzpostavljen tudi izredni notranji nadzor. "Preučujemo celotno situacijo, kdo je še bil vpleten in kdo je sodeloval pri tej neprimerni in neljubi situaciji," je povedala.

"Vsem svojcem in našim stanovalcem tako kot delodajalec, kot mama in kot hči sporočam, da bomo absolutno ukrepali in da bomo preprečili kakršnokoli škodljivo ravnanje, ki bi se lahko zgodilo tudi v prihodnje," je zatrdila. Pravi, da bodo kot vodstvo pomagali pri izpeljavi čisto vseh postopkov, ki se jih po pravnem redu lahko poslužijo.

Hkrati pa bodo s sodelovanjem pomagali tako stanovalki kot svojcem, za vse zaposlene pa bodo organizirali še določena temu primerna in namenjena izobraževanja. "Zato da dejansko povrnemo zaupanje v naš dom. Zaupanje, na katerem smo gradili vrsto let in mu en tak obsojanja vreden dogodek lahko pusti neprijeten madež," je povedala.