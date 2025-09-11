Svetli način
Direktorica ZD Ljubljana še naprej dela kot zdravnica: 'Zakon velja za vse'

Ljubljana, 11. 09. 2025 14.27 | Posodobljeno pred 9 dnevi

STA , M.S.
Nadaljevanje dela direktorice ZD Ljubljana Antonije Poplas Susič v Multimedicusu preverja zdravstveni inšpektorat. Ta pojasnjuje, da direktorji javnih zdravstvenih zavodov, ki še vedno opravljajo zdravstvene storitve tudi drugje, kršijo zakon o zdravstveni dejavnosti. Gre za prekršek, za katerega je zagrožena globa od 300 do 5000 evrov. Ministrica za zdravje medtem opozarja, da zakon velja za vse.

Direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas Susič v zdravstvenem zavodu Multimedicus še naprej opravlja delo družinske zdravnice kot dopolnilno delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas. V svetu zavoda namreč menijo, da novela zakona o zdravstveni dejavnosti ne posega v izdana soglasja za dopolnilno delo.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je danes v izjavah za medije ob robu vladne seje dejala, da težko sodi, na kakšni podlagi je svet prišel do takšne odločitve, pričakuje pa, da bo to preveril zdravstveni inšpektorat.

"Mislim, da je zakon dokaj jasno napisan in odločati je treba skladno z zakonom. Zakon je eden in velja za vse," je dejala Prevolnik Rupel. Izpostavila je, da so ugotovitve inšpektorata zavezujoče in verjame, da jih bo Poplas Sušičeva tudi upoštevala.

Na zdravstvenem inšpektoratu pa so potrdili, da so zoper direktorico ZD Ljubljana prejeli prijavo, ki jo obravnavajo v skladu s svojimi pristojnostmi. Postopek je v fazi zbiranja informacij.

Ob tem so pojasnili, da novela zakona o zdravstveni dejavnosti določa, da direktorjem javnih zdravstvenih zavodov in strokovnim direktorjem oziroma strokovnim vodjem javnih zdravstvenih zavodov v treh mesecih od uveljavitve tega zakona prenehajo veljati soglasja za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Trimesečno prehodno obdobje se je izteklo 21. avgusta. In takrat so torej prenehala veljati soglasja direktorjem.

Antonija Poplas Susič
Antonija Poplas Susič FOTO: Bobo

Ti lahko odtlej opravljajo delo samo v drugem javnem zdravstvenem zavodu na podlagi soglasja, izdanega v skladu z novelo, ne morejo pa več opravljati dela pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, bodisi pri koncesionarju bodisi čistem zasebniku, prav tako ne morejo zdravstvene dejavnosti opravljati kot samostojni podjetniki posamezniki in podobno.

V primeru, da to počnejo, kršijo 53.b člen zakona o zdravstveni dejavnosti, s čimer storijo prekršek po 6. točki prvega odstavka 89. člena zakona o zdravstveni dejavnosti, za katerega je zagrožena globa od 300 do 5000 evrov, so navedli na inšpektoratu.

Po besedah Prevolnik Ruplove na ministrstvu sicer med dosedanjim pregledom soglasij direktorjem niso odkrili nepravilnosti. Niso pa pregledali še vseh.

antonija poplas susič zd ljubljana
KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zibertmi
12. 09. 2025 12.18
+3
in tako je tudi prav-zakoni bi morali veljati za vse.čas je ,da se to tudi izvaja na vseh področjih
ODGOVORI
3 0
Smuuki
15. 09. 2025 11.27
+1
Morali bi, bi morali in to poslušamo že 80 let. Če zložimo vse obljube ali nobene smo tam kjer smo. Obljube je treba tudi izpolniti. Tega pa naši levi ne zmorejo. Zavedajo se enega. Če sem obljubil še nisem dal. Čas volitev šleper obljub. Ko štiriletni delovni čas levih vlad poteče štejemo spet obljube dejanj nikjer. Naivni spet nasedejo obljubam in se štiriletni cikel ponovi. Kar naenkrat ugotovimo da so nas v evropi prehiteli že vsi. Smo v vseh kazalnikih na repu. Tolažimo se še z nekaj ex juge eksperti. Še vedno smo malo boljši od srbije. Merilna enota, primerjava za nas je še izključno srbija. Vsi ostali so že daleč spredaj
ODGOVORI
1 0
zmerni pesimist
12. 09. 2025 11.55
-1
Tu se vidi vsa beda svobode
ODGOVORI
1 2
Smuuki
12. 09. 2025 11.48
+2
Pri nas ni niti enega zakona ki ne bi vseboval izjem. Tudi če izjeme niso eksplicitno navedene so naknadno položene v roke izvajalcem nadzora. Tega preprosto ni več možno skriti. To je zdaj že javna tajna
ODGOVORI
2 0
osservatore
12. 09. 2025 10.24
Denar ne smrdiiiiiiii.
ODGOVORI
0 0
Majzelj
12. 09. 2025 10.21
Če dobi izjemo potem pozivam, da vsi ignoriramo zakonodajo. Jaz vem, da je tudi zakon za dolgotrajno oskrbo slab pa sem moral vseeno plačat!
ODGOVORI
0 0
zrela hruška
12. 09. 2025 10.04
+1
kot prvo jo bodo iz inšpektorata iskali kake tri mesece! pol ne bodo našli pisarne, poštnega predala, na kar sledi bolniška itd,itd,itd...🤣🤣
ODGOVORI
1 0
Smuuki
12. 09. 2025 11.46
+2
Nihče jih ne bo iskal. Nihče jih ne bo oviral. Kdor koli bi začel postopek bodo zrežirali situacijo da mu tega dela ne bo treba več opravljati. Nadzor vršijo poslušni, vodljivi ljudje. Nadzor vršijo in tudi sankcionirajo v naprej skrbno izbrane cilje. Pri izbiri koga lahko in koga ne smejo obiskati niso samostojni.
ODGOVORI
3 1
zmerni pesimist
12. 09. 2025 08.05
Očitno ne
ODGOVORI
0 0
odpisani zasedli vlado
11. 09. 2025 20.05
+5
Antonija ima srečo,da je kolegica copatarjeve jankovićeve žene drugače bi se zadeva končala drugače tako kot se za vse njegove in golobove nasprotnike.
ODGOVORI
5 0
Mlecna cesta
11. 09. 2025 19.21
+7
Pa dajte jo že odstranit, kaj pa misli da je...
ODGOVORI
7 0
nopino
11. 09. 2025 19.08
+7
g. Golob, a boste dovolili očitno nepoštovanje sprejetih zakonov. A zakoni za nekatere ne veljajo? Nekdo se bo hudo opekel na tem primeru!
ODGOVORI
7 0
mackon08
11. 09. 2025 18.34
+3
Ma no zdaj bo pač delala 48 ur na dan. 24 v domu in 24 na svoj ifirmi, da bo mir.
ODGOVORI
3 0
medusa
11. 09. 2025 17.50
+6
Med tem ni vidika o sestrah ....ki imajo najnižjo plačo... Je pa dovolj in to dvojna za direktorje ,ki ne spoštujejo zakonov...
ODGOVORI
6 0
Andrej Lon?ar3
11. 09. 2025 17.48
+8
Za šerifovo osebno dvoživko zakon ne velja...
ODGOVORI
8 0
snupy1
11. 09. 2025 17.30
+10
Zakon NE velja za vse enako
ODGOVORI
10 0
zrela hruška
11. 09. 2025 17.10
+9
ne samo nepismen revež, tudi izobražen dohtar mora znat citat!🤣🤣
ODGOVORI
9 0
zrela hruška
11. 09. 2025 17.00
+11
s tem sem že včeraj seznanil teto poplas a tega medija zgleda ne spremlja! zakon velja brez izjeme. 😁😅
ODGOVORI
11 0
zmerni pesimist
11. 09. 2025 16.35
+6
Očitno ne in kaj sedaj
ODGOVORI
6 0
presnet
11. 09. 2025 15.32
+9
"Mislim, da je zakon dokaj jasno napisan in odločati je treba skladno z zakonom. Zakon je eden in velja za vse," je dejala Prevolnik Rupel. Ajoj, kakšna izjava: ministrica misli in to, da je dokaj jasno napisano.
ODGOVORI
9 0
zvoneti
11. 09. 2025 15.20
+15
Naj nekdo opozori ministrico, da se bo morala opravičevati županu javno na televiziji z PV, če bo še naprej drezala v botrov kader.
ODGOVORI
15 0
zmago56
11. 09. 2025 15.17
+13
A je golob od ministrice že zahteval, da se zokiju opraviči?
ODGOVORI
13 0
Smuuki
11. 09. 2025 17.11
+5
Ja bivši minister je bil prisiljen izvesti opravičilo
ODGOVORI
5 0
