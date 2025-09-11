Direktorica ZD Ljubljana še naprej dela kot zdravnica: 'Zakon velja za vse'

Direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas Susič v zdravstvenem zavodu Multimedicus še naprej opravlja delo družinske zdravnice kot dopolnilno delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas. V svetu zavoda namreč menijo, da novela zakona o zdravstveni dejavnosti ne posega v izdana soglasja za dopolnilno delo.
Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je danes v izjavah za medije ob robu vladne seje dejala, da težko sodi, na kakšni podlagi je svet prišel do takšne odločitve, pričakuje pa, da bo to preveril zdravstveni inšpektorat.
"Mislim, da je zakon dokaj jasno napisan in odločati je treba skladno z zakonom. Zakon je eden in velja za vse," je dejala Prevolnik Rupel. Izpostavila je, da so ugotovitve inšpektorata zavezujoče in verjame, da jih bo Poplas Sušičeva tudi upoštevala.
Na zdravstvenem inšpektoratu pa so potrdili, da so zoper direktorico ZD Ljubljana prejeli prijavo, ki jo obravnavajo v skladu s svojimi pristojnostmi. Postopek je v fazi zbiranja informacij.
Ob tem so pojasnili, da novela zakona o zdravstveni dejavnosti določa, da direktorjem javnih zdravstvenih zavodov in strokovnim direktorjem oziroma strokovnim vodjem javnih zdravstvenih zavodov v treh mesecih od uveljavitve tega zakona prenehajo veljati soglasja za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Trimesečno prehodno obdobje se je izteklo 21. avgusta. In takrat so torej prenehala veljati soglasja direktorjem.
Ti lahko odtlej opravljajo delo samo v drugem javnem zdravstvenem zavodu na podlagi soglasja, izdanega v skladu z novelo, ne morejo pa več opravljati dela pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, bodisi pri koncesionarju bodisi čistem zasebniku, prav tako ne morejo zdravstvene dejavnosti opravljati kot samostojni podjetniki posamezniki in podobno.
V primeru, da to počnejo, kršijo 53.b člen zakona o zdravstveni dejavnosti, s čimer storijo prekršek po 6. točki prvega odstavka 89. člena zakona o zdravstveni dejavnosti, za katerega je zagrožena globa od 300 do 5000 evrov, so navedli na inšpektoratu.
Po besedah Prevolnik Ruplove na ministrstvu sicer med dosedanjim pregledom soglasij direktorjem niso odkrili nepravilnosti. Niso pa pregledali še vseh.
