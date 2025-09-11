Direktorica ZD Ljubljana še naprej dela kot zdravnica: 'Zakon velja za vse'

Direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas Susič v zdravstvenem zavodu Multimedicus še naprej opravlja delo družinske zdravnice kot dopolnilno delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas. V svetu zavoda namreč menijo, da novela zakona o zdravstveni dejavnosti ne posega v izdana soglasja za dopolnilno delo.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je danes v izjavah za medije ob robu vladne seje dejala, da težko sodi, na kakšni podlagi je svet prišel do takšne odločitve, pričakuje pa, da bo to preveril zdravstveni inšpektorat.

"Mislim, da je zakon dokaj jasno napisan in odločati je treba skladno z zakonom. Zakon je eden in velja za vse," je dejala Prevolnik Rupel. Izpostavila je, da so ugotovitve inšpektorata zavezujoče in verjame, da jih bo Poplas Sušičeva tudi upoštevala.