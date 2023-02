Direktorici ZD Ljubljana dodatek za delovno uspešnost

Javnost buri dejstvo, da bo direktorica ZD Ljubljana po tem, ko je ZD zapustilo več družinskih zdravnikov in je brez osebnega zdravnika ostalo na tisoče pacientov, dobila dodatek za delovno uspešnost. Gre sicer za zahtevek za uspešnost v letu 2021, ko je zavod zapustilo 11 zdravnikov, leto kasneje jih je odšlo še vsaj 23. Zaprosilo za delovno uspešnost je sicer soglasje Mestnega sveta MOL pridobilo že septembra, a je imel takrat zadržke minister za zdravje.

Direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas Susič je konec decembra na Mestno občino Ljubljana poslala zaprosilo za soglasje k sklepom Sveta zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za določitev višine dela plače za izplačilo redne delovne uspešnosti za leto 2021. Za dodatek za delovno uspešnost je zaprosila zase, in sicer za dve poziciji – pozicijo direktorice ZD Ljubljana, pa tudi za pozicijo namestnice direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti ZD Ljubljana. Za mesto direktorice ZD Ljubljana želi pet odstotkov osnovne plače direktorice v obdobju med aprilom in decembrom 2021, kar znaša 993,81 evra bruto. Za mesto namestnice direktorja za razvoj dejavnosti si prav tako obeta pet odstotkov redne delovne uspešnosti, in sicer za obdobje od januarja do aprila 2021, kar znaša 116,17 evra bruto.

Pet odstotkov dodatka za delovno uspešnost v letu 2021 glede na sklep pripada še strokovni direktorici ZD Ljubljana Tei Stegne Ignjatovič (v obdobju od januarja do decembra 2021), in sicer 1318,05 evra bruto, in direktorju ZD Ljubljana Rudiju Dolšku (v obdobju od januarja do aprila 2021) v višini 628,27 evra bruto. V ZD Ljubljana pojasnjujejo, da je izplačilo redne delovne uspešnosti določeno v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. "Je zakonska obveza in direktor se izplačilu, ki je del plače, ne more odpovedati," odgovarjajo. To sicer drži, vendar pa se delovno uspešnost nagrajuje z do pet odstotki in ne nujno petimi odstotki. Marsikdo se tako sprašuje, zakaj je vodstvo zavoda doseglo najvišji dovoljeni odstotek dodatka, če pa so zdravniki izrazili veliko nezadovoljstvo z delovanjem vodstva.

Poplas Susičevi očitki o neprofesionalnem odnosu in slabem vodenju Ministrstvo je v ZD Ljubljana decembra uvedlo celo izredni upravni nadzor, veliko skrb pa je izrazila tudi Zdravniška zbornica. "Zaposleni, sploh zdravniki, nikoli ne odidejo samo zaradi prevelike obilice dela, ampak je vedno vzrok tudi to, da njihovo delo, trud in angažma niso cenjeni in da se jih ne spoštuje," je situacijo komentiral Rok Ravnikar, dr. med. in predsednik odbora za osnovno dejavnost Zdravniške zbornice Slovenije. Z očitki o neprofesionalnem odnosu in slabem vodenju direktorice Poplas Susič pa se je oglasil tudi nekdanji zaposleni, ki je želel ostati anonimen. V letu 2021, ko je Poplas Susičeva začela voditi ZD Ljubljana in na katerega se izplačilo nanaša, je iz zavoda odšlo 11 zdravnikov družinske medicine. V letu 2022 jih je, kot smo že poročali, odšlo še 23, tudi pet ključnih, včasih najožjih sodelavcev vodstva. Po besedah nekdanjega zaposlenega tudi zaradi odnosa direktorice. "Podgane in gnila jabolka, ki odpadajo," naj bi lani rekla večkrat, njene besede pa naj bi se nanašale na vse, ki so dali v zadnjem času odpoved.

Pomanjkanje zdravnikov pa je vodilo tudi v pravo borbo za opredelitev pri osebnem zdravniku. Da bi si ga zagotovili, so ljudje pred ZD Bežigrad na mrazu stali po več ur, številni pa kljub temu niso prišli na vrsto. Po številnih kritikah glede slabe organizacije so naposled spremenili sistem naročanja. Iz ZD Ljubljana se branijo, da se je novica o prisotnosti novih zdravnic nepričakovano hitro razširila, zato so bili soočeni z nepričakovano velikim številom oseb. "Zelo nam je žal, da je dobra novica o novih zdravnicah sprožila čakanje ter nočne in zgodnje jutranje prihode pred zdravstveni dom," so takrat sporočili javnosti. Dodali so še, da zbiranja na javnih površinah ni mogoče preprečiti. Naj spomnimo, da je v Sloveniji brez izbranega osebnega zdravnika okoli 130 tisoč ljudi, v ZD Ljubljana je brez osebnega zdravnika 15 tisoč oseb. Glede na merila za doseganje delovne uspešnosti dosegli 100 odstotkov Kot še pojasnjujejo v ZD Ljubljana, so merila za izplačilo redne delovne uspešnosti določena v Pravilniku o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v osebah javnega prava s področja zdravstva. V dokumentaciji, priloženi k sklepom, je zapisano, da so bili na podlagi meril za delovno uspešnost izpolnjeni vsi pogoji. Prvi pogoj je poslovna uspešnost zavoda (do 35 odstotkov), drugi strokovnost, kakovost in varnost izvajanja javne zdravstvene službe (do 30 odstotkov), tretji pa razvojna naravnanost zavoda (do 35 odstotkov). Glede na sklep je vodstvo doseglo vseh 100 odstotkov. Prvotno zahtevani znesek prepolovili Višino dela plače za redno delovno uspešnost določi svet zavoda ob predhodnem soglasju ustanovitelja in ministra, pristojnega za zdravje. Zgoraj omenjene številke so del na novo sprejetega sklepa, ki ga je svet zavoda sprejel 22. decembra lani, z njim pa nadomeščajo sklepe iz 13. maja lani. Soglasje prvotnemu sklepu je namreč Mestni svet MOL septembra že podal, a je imel takrat zadržke minister za zdravje. Ta soglasja ni podal, saj so bili izračuni v sklepih iz 13. maja napačni. "Višina plače direktorja za delovno uspešnost ne sme presegati pet odstotkov letnih sredstev za osnovne plače direktorjev," je zapisano v pojasnilu. Da je mestni svet MOL takoj podal soglasje, ne preseneča, saj je znano, da je župan Ljubljane Zoran Janković direktorici zelo naklonjen, svojo podporo ji je večkrat javno izkazal. Poročali smo tudi, da je direktorici stopil v bran, tako da je, kot je dejal zdravstveni minister, Danijela Bešiča Loredana posvaril, naj javni zavod in direktorico pusti čisto na miru.