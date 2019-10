Direktorica ZD Nazarje: Zadeve se normalizirajo. Civilna iniciativa: Razmere so kritične

Kot je iniciativa zapisala na družbenih omrežjih, svet zavoda ZD Nazarje razpada, ob tem pa vodilni molčijo. Odstopili so namreč predsednica sveta zavoda in dva člana. Odpoved je dal tudi računovodja zavoda in to ravno v času, ko poteka revizija poslovanja zavoda, so navedli.

Znova so opozorili, da nujne medicinske pomoči v ZD Nazarje še vedno ni, za kar je po njihovem mnenju najbolj odgovorna direktorica Esova. Zato od županov zgornjesavinjskih občin zahtevajo, da nemudoma pristopijo k iskanju novega direktorja.

Glede dela dveh novih zdravnic iz BiH pa so pojasnili, da zdravnici sicer delata, vendar premalo, zato so v ZD Nazarje razmere kritične.