Direktorici evropske agencije za azil Nini Gregori očitajo 'neustrezno vodstvo'

Časnik Financial Times je že konec septembra poročal o anonimnih očitkih približno 30 zaposlenih na EUAA, ki direktorici Gregori očitajo nepotizem in napačno obravnavo prijav o nadlegovanju. Nekateri izmed prijaviteljev naj bi od takrat zaradi slabih delovnih pogojev že prenehali z delom v EUAA.

Sindikat je izvršno direktorico Agencije EU za azil (EUAA) Nino Gregori z očitki pisno seznanil četrtega julija. Pri tem je navedel obtožbe zaposlenih o "disfunkcionalnosti" agencije, ki da ne upošteva načel legalnosti in nepristranskosti, ki naj bi jim sledila vsaka javna ustanova. Zaposleni na agenciji Gregorijevi očitajo tudi napake v socialnem dialogu in v zvezi s spoštovanjem sindikalnih svoboščin.

To pismo so tedaj poslali tudi Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (Olaf). Tam so potrdili, da so prijavo prejeli, da zbirajo informacije, a uradne preiskave še niso odprli. To se načeloma zgodi, če je sum glede nepravilnosti članic ali osebja EU ali institucij EU dovolj resen za to.

Pri Olafu ne želijo napovedovati, kdaj bi lahko bila sprejeta odločitev o uvedbi preiskave v tem primeru, so pa pojasnili, da povprečno ta faza traja približno dva meseca.

Nina Gregori in vodstvo EUAA so zavrnili vse obtožbe, ki so jih označili za osebne napade. Gregorijeva, sicer nekdanja generalna direktorica za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo na slovenskem notranjem ministrstvu, je sindikat USF zaprosila tudi za več informacij, a so jo očitno zavrnili iz strahu pred povračilnimi ukrepi proti prijaviteljem.

Prav tako se je vodstvo EUAA v "zelo podrobnem pismu Olafu odzvalo na vsako obtožbo iz anonimnega pisma zaposlenih", je pojasnil predstavnik agencije. Kot je poudaril, je v tem pismu navedenih več neresničnih in lažnih obtožb, ki da jih je mogoče zlahka ovreči.

USF je sicer v začetku meseca z očitki seznanil tudi Službo za notranjo revizijo pri Evropski komisiji, prav tako pa je z očitki zoper Gregorijevo seznanil generalno direktorico za migracije in notranje zadeve pri komisiji Monique Pariat ter evropsko komisarko za notranje zadeve Ylvo Johansson in generalno direktorico za upravljanje s človeškimi viri in varnost Gertrud Ingestad.

Vodja sindikata Mavraganis je prejemnice pisma pozval, naj spremljajo zadeve, in poudaril, da se zaposleni na Malti, kjer je sedež EUAA, in na drugih lokacijah pritožujejo nad domnevnimi nepravilnostmi pri delovanju agencije.

"Pred nekaj meseci je moral odstopiti šef Frontexa, zdaj pa imamo resne očitke na račun upravljanja z EUAA," je dogajanje komentiral Mavraganis.