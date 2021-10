Direktorici NPU znova podaljšali mandat. Je to zakonito?

Petra Grah Lazar , ki so jo kot začasno direktorico na vrh NPU imenovali pred letom dni, bo torej na tem položaju vsaj do aprila prihodnje leto. V Olajevem imenu v službi Policije za odnose z javnostjo pojasnjujejo, da: "Nacionalni preiskovalni urad potrebuje vodjo, Zakon o javnih uslužbencih pa izrecno ne prepoveduje ponovnega imenovanja (istega) vršilca dolžnosti, če natečajni postopek ni končan v roku šestih mesecev, zato je generalni direktor sprejel odločitev, da se Petra Grah Lazar znova imenuje za vršilko dolžnosti."

Po zakonu o javnih uslužbencih se lahko vršilcu dolžnosti mandat podaljša zgolj enkrat. To pomeni, da bi se Grah Lazarjevi, ker so ji mandat podaljšali že aprila letos, mandat čez nekaj dni dokončno iztekel. A v konkretnem primeru je Delovno in socialno sodišče zaradi sodnega spora med nekdanjim direktorjem NPU Darkom Muženičem in MNZ zadržalo izbiro novega direktorja s polnimi pooblastili. "Posebna natečajna komisija, ki jo je imenoval Uradniški svet, do danes še ni zaključila natečajnega postopka," pojasnjujejo na Policiji.

Pred dobrim mesecem dni je sicer sodišče že odločilo, da je bil Muženič nezakonito premeščen na drugo delovno mesto v Policiji, o tem, ali se bo lahko vrnil na mesto direktorja NPU, pa sodišče še odloča.