Direktorjem prenehala veljati soglasja za delo pri zasebnikih

Ljubljana, 21. 08. 2025 08.26 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.S.
13

Direktorjem in strokovnim direktorjem v javnih zdravstvenih zavodih so prenehala veljati soglasja za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Odslej ne bodo več mogli delati pri koncesionarjih in čistih zasebnikih, lahko pa bodo pridobili novo soglasje za delo po podjemnih pogodbah, a le v drugih javnih zavodih.

Novela zakona o zdravstveni dejavnosti je začela veljati 21. maja. Po treh mesecih, torej danes, pa so soglasja za direktorje samodejno prenehala veljati. "Direktorji in strokovni direktorji lahko opravljajo dodatno delo po podjemnih pogodbah samo pri drugem javnem zdravstvenem zavodu, torej ne pri koncesionarju in ne pri zasebniku," je pojasnila generalna direktorica direktorata za zdravstveno varstvo Jasna Humar.

O tem so javne zdravstvene zavode tudi pisno obvestili, da so se lahko ustrezno pripravili. Zdaj bodo zavodom dali nekaj časa, da vse uredijo in se prilagodijo, nato pa bodo opravili nadzor na terenu, je še dodala Humar.

Izmed direktorjev kliničnih centrov in splošnih bolnišnic sta sicer doslej soglasje za delo drugje imela le direktor celjske bolnišnice Dragan Kovačić in direktor novogoriške bolnišnice Dimitrij Klančič, ki sta na podlagi soglasja delo pri drugem delodajalcu tudi opravljala, so pojasnili v bolnišnicah.

V sredo pa je zaradi prenehanja veljavnosti soglasja z mesta direktorja Zdravstvenega doma Izola odstopil Evgenij Komljanec, ki bo delo nadaljeval le v svojem zasebnem zdravstvenem zavodu.

Direktor celjske bolnišnice Dragan Kovačić
Direktor celjske bolnišnice Dragan Kovačić FOTO: POP TV

Soglasja za delo pri drugih izvajalcih za ostale zdravstvene delavce in sodelavce, ki so jih pridobili pred uveljavitvijo zakona, bodo veljala do izteka oziroma največ 12 mesecev, nato pa bodo morali pridobiti nova v skladu z novelo. Humar je pojasnila, da izdajanje soglasij že poteka po novem zakonu, zavodi pa trenutno ne poročajo o morebitnih težavah."Zavodi so se prilagodili, izdelali nove obrazce, nova navodila za svoje zaposlene in mislim, da stvari čisto normalno tečejo," je povedala.

V treh mesecih od uveljavitve novele zakona bi morali na ministrstvu za zdravje pripraviti ali uskladiti tudi več pravilnikov. Večina je v interni pripravi, doslej niso objavili še nobenega.

Direktor javnega zdravstvenega zavoda mora imeti po noveli strokovna znanja o organizaciji, vodenju, ekonomiji in poslovanju javnega zdravstvenega zavoda, kar izkaže s potrdilom organizacije, ki izvaja usposabljanje s področja menedžmenta v zdravstvu. Ustreznost usposabljanja bo določil pravilnik, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju po javni obravnavi. Na ministrstvu napovedujejo, da bo objavljen v kratkem.

Zdravstvo
Zdravstvo FOTO: Shutterstock

Na ministrstvu pripravljajo tudi enotno metodologijo za merjenje delovnih obremenitev zdravstvenih delavcev in sodelavcev, analizo delovnih obremenitev in način njihovega poročanja. V javno razpravo naj bi ga poslali v kratkem.

Humar pa je pojasnila, da bo v pravilniku med drugim napisano, katere obremenitve morajo zdravstveni zavodi evidentirati. "Zaenkrat smo se osredotočili predvsem na stvari, ki jih lahko dobijo iz svojih hišnih informacijskih sistemov, torej kjer ni potrebno dodatno ročno iskanje ali evidentiranje," je dejala. Meni, da je najpomembnejše, da z evidentiranjem in analiziranjem obremenitev sploh začnejo.

Na ministrstvu pripravljajo tudi pravilnik, ki bo določil vrste zdravstvene dejavnosti, ki jih opravlja posamezna bolnišnica, ter pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, ki se po noveli lahko izvaja tudi na podlagi koncesije. V kratkem naj bi v javno razpravo poslali tudi navodila za porabo sredstev za del plače za delovno uspešnost, ki nastane zaradi večjega obsega opravljenih zdravstvenih storitev v okviru javne zdravstvene službe.

Usklajujejo še pravilnik o podrobnejših pogojih za imenovanje, sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu javnega zdravstvenega zavoda ter postopku za izbiro članov v svetih javnih zdravstvenih zavodov ter pravilnika, ki bosta določala izvajanje upravnega in sistemskega nadzora.

Po zagotovili ministrstva pa poteka tudi usklajevanje evidence gibanja zdravstvenih delavcev in mreže zdravstvenih zavodov (zbirka NIJZ 16).

direktorji zdravstvo
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
21. 08. 2025 09.32
+1
Še "boljše" je stanje v zobozdravstvu in negi...kjer so čakalne dobe za nujne zadeve po več let.
ODGOVORI
1 0
24 urni trač medij
21. 08. 2025 09.30
-1
Pravilno!
ODGOVORI
0 1
Omizje
21. 08. 2025 09.24
+1
golnik oddelek za motenje spanja čakaš na izvid malo več kot eno leto JA NA IZVID
ODGOVORI
1 0
MaGumbeNaBundi
21. 08. 2025 09.33
motenje ali motnje?
ODGOVORI
0 0
Julijann
21. 08. 2025 09.13
+4
Sedaj pa bo javno zdravstvo zalaufalo, oz.pogrnilo v vsej svoji celoti.
ODGOVORI
4 0
but_the_ppl_are_retarded
21. 08. 2025 09.12
+2
Mhm..to bo rešilo naše javno zdravstvo.
ODGOVORI
2 0
NoviceResnice
21. 08. 2025 09.08
+5
full the best res na specialistični pregled pod ZELO HITRO sem čakal 8 mesecev, umes sem že pozabu da ne morem dihat
ODGOVORI
6 1
mali.mato
21. 08. 2025 09.44
Lahko si srečen. Moja čakalna doba je 12 mesecev....
ODGOVORI
0 0
2mt8
21. 08. 2025 09.04
+2
Čakalne vrste bodo še daljše in še več ljudi bo umrlo zaradi tega.
ODGOVORI
4 2
AlexReal
21. 08. 2025 08.59
-1
Zakaj samo direktorjem ? Kaj pa ostali ?
ODGOVORI
1 2
zmerni pesimist
21. 08. 2025 08.56
+3
Vse gre v cogrunt vedno slabše za pacijente
ODGOVORI
4 1
petka5
21. 08. 2025 09.06
+1
Jaz sem ravno dobila obvestilo, da se na izvid caka 3 tedne, da ga nspisejo in pošljejo... pa je zdravnik pred menoj v času pregleda snemal diktafon sem slisala... in zdaj si birokrati bzsmejo casa tri tedne, pri tem jih zakon o pacientovih oravicah be briga, da so dolzni poslati izvid najkasneje b enem tednu. Ne vem zakaj obstajajo pacientove oravixe, ce jih mirno vsak ignorira v zdravstvu, posledic pa ne občuti. In potem bomo pa soet brali tukaj clanke Ko bodo sestre in zdravniki udrihali cez paciente, ces da so krivi za cakalne vrste, ker ne spostujejo rokov za pravocasen prihod, potrditev ali odpoved termina. Ker v zdravstvu se ps odlično drzijo vseh zakondko zapovedsnih rokov. 🤦‍♀️ se ne cudim, ce kdo znori potem nad njimi ob takem odnosu... da so cakalne vrste ze zato izvid je gnilo.
ODGOVORI
1 0
Nace Štremljasti
21. 08. 2025 08.53
+2
pravilno
ODGOVORI
5 3
