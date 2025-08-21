Direktorjem prenehala veljati soglasja za delo pri zasebnikih

Direktorjem in strokovnim direktorjem v javnih zdravstvenih zavodih so prenehala veljati soglasja za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Odslej ne bodo več mogli delati pri koncesionarjih in čistih zasebnikih, lahko pa bodo pridobili novo soglasje za delo po podjemnih pogodbah, a le v drugih javnih zavodih.

Novela zakona o zdravstveni dejavnosti je začela veljati 21. maja. Po treh mesecih, torej danes, pa so soglasja za direktorje samodejno prenehala veljati. "Direktorji in strokovni direktorji lahko opravljajo dodatno delo po podjemnih pogodbah samo pri drugem javnem zdravstvenem zavodu, torej ne pri koncesionarju in ne pri zasebniku," je pojasnila generalna direktorica direktorata za zdravstveno varstvo Jasna Humar. O tem so javne zdravstvene zavode tudi pisno obvestili, da so se lahko ustrezno pripravili. Zdaj bodo zavodom dali nekaj časa, da vse uredijo in se prilagodijo, nato pa bodo opravili nadzor na terenu, je še dodala Humar. Izmed direktorjev kliničnih centrov in splošnih bolnišnic sta sicer doslej soglasje za delo drugje imela le direktor celjske bolnišnice Dragan Kovačić in direktor novogoriške bolnišnice Dimitrij Klančič, ki sta na podlagi soglasja delo pri drugem delodajalcu tudi opravljala, so pojasnili v bolnišnicah. V sredo pa je zaradi prenehanja veljavnosti soglasja z mesta direktorja Zdravstvenega doma Izola odstopil Evgenij Komljanec, ki bo delo nadaljeval le v svojem zasebnem zdravstvenem zavodu.

Direktor celjske bolnišnice Dragan Kovačić FOTO: POP TV icon-expand

Soglasja za delo pri drugih izvajalcih za ostale zdravstvene delavce in sodelavce, ki so jih pridobili pred uveljavitvijo zakona, bodo veljala do izteka oziroma največ 12 mesecev, nato pa bodo morali pridobiti nova v skladu z novelo. Humar je pojasnila, da izdajanje soglasij že poteka po novem zakonu, zavodi pa trenutno ne poročajo o morebitnih težavah."Zavodi so se prilagodili, izdelali nove obrazce, nova navodila za svoje zaposlene in mislim, da stvari čisto normalno tečejo," je povedala. V treh mesecih od uveljavitve novele zakona bi morali na ministrstvu za zdravje pripraviti ali uskladiti tudi več pravilnikov. Večina je v interni pripravi, doslej niso objavili še nobenega. Direktor javnega zdravstvenega zavoda mora imeti po noveli strokovna znanja o organizaciji, vodenju, ekonomiji in poslovanju javnega zdravstvenega zavoda, kar izkaže s potrdilom organizacije, ki izvaja usposabljanje s področja menedžmenta v zdravstvu. Ustreznost usposabljanja bo določil pravilnik, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju po javni obravnavi. Na ministrstvu napovedujejo, da bo objavljen v kratkem.

Zdravstvo FOTO: Shutterstock icon-expand