Nasprotje interesov v kulturi: direktorji prek avtorskih pogodb do honorarja

"Gre za prakse, ki so tvegane z vidika kršitev nasprotja interesov po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), zato Komisija ministrstvu priporoča, da za javne zavode pripravi usmeritve," so zapisali na KPK.

Z javnim zavodom sodelujejo na podlagi avtorske pogodbe

Komisija je v zadnjem času obravnavala oziroma še obravnava več prijav z očitki, da posamezni direktorji z javnim zavodom, v katerem opravljajo poslovodno funkcijo, sodelujejo tudi na podlagi avtorske pogodbe, so zapisali. "Takšna sodelovanja, ki sicer niso zakonsko prepovedana, praviloma izhajajo iz umetniških programov, pri oblikovanju katerih prav tako sodelujejo direktorji zavodov. Pri tem pa je pomembno izpostaviti, da tudi za direktorje javnih kulturnih zavodov veljajo določbe ZIntPK, zato morajo biti ti kot uradne osebe pozorni na okoliščine nasprotja interesov," lahko preberemo v izjavi za javnost.

Ministrstvo za kulturo FOTO: Bobo

Predlaganje sebe, svojega družinskega člana ali druge povezane (fizične ali pravne) osebe v postopkih, ki so kakorkoli povezani z dodeljevanjem ali pridobivanjem javnih sredstev, sodi med najbolj tipične okoliščine, ki lahko ustvarijo nasprotje interesov po določbah ZIntPK, so jasni na KPK.

Treba je spoštovati določbe s področja nasprotja interesov

KPK FOTO: Bobo