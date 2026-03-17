Slovenija

Nasprotje interesov v kulturi: direktorji prek avtorskih pogodb do honorarja

Ljubljana, 17. 03. 2026 10.07 pred 41 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Ne.M.
Ministrstvo za kulturo

Komisija za preprečevanje korupcije je na Ministrstvo za kulturo naslovila priporočila v povezavi s praksami direktorjev javnih zavodov s področja kulture, ki v programe uvrščajo umetniška dela, v katerih so sami udeleženi kot avtorji in za to prejemajo tudi dodaten honorar.

"Gre za prakse, ki so tvegane z vidika kršitev nasprotja interesov po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), zato Komisija ministrstvu priporoča, da za javne zavode pripravi usmeritve," so zapisali na KPK.

Z javnim zavodom sodelujejo na podlagi avtorske pogodbe

Komisija je v zadnjem času obravnavala oziroma še obravnava več prijav z očitki, da posamezni direktorji z javnim zavodom, v katerem opravljajo poslovodno funkcijo, sodelujejo tudi na podlagi avtorske pogodbe, so zapisali. "Takšna sodelovanja, ki sicer niso zakonsko prepovedana, praviloma izhajajo iz umetniških programov, pri oblikovanju katerih prav tako sodelujejo direktorji zavodov. Pri tem pa je pomembno izpostaviti, da tudi za direktorje javnih kulturnih zavodov veljajo določbe ZIntPK, zato morajo biti ti kot uradne osebe pozorni na okoliščine nasprotja interesov," lahko preberemo v izjavi za javnost.

Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za kulturo
FOTO: Bobo

Predlaganje sebe, svojega družinskega člana ali druge povezane (fizične ali pravne) osebe v postopkih, ki so kakorkoli povezani z dodeljevanjem ali pridobivanjem javnih sredstev, sodi med najbolj tipične okoliščine, ki lahko ustvarijo nasprotje interesov po določbah ZIntPK, so jasni na KPK.

Treba je spoštovati določbe s področja nasprotja interesov

KPK
KPK
FOTO: Bobo

Komisija se zaveda, da so poslovodne osebe pogosto tudi sami umetniki, vendar je pri tovrstnih sodelovanjih treba dosledno spoštovati določbe s področja nasprotja interesov in s tem zagotavljati zaupanje javnosti v pravilno, zakonito, transparentno in objektivno delo javnih institucij. Na KPK so tako na spletni strani v celoti objavili priporočila za Ministrstvo za kulturo. Med njimi so tudi, da mora direktor v primeru sodelovanja v posameznem delu umetniškega programa pisno obvestiti svet zavoda, ki mora o tem obrazloženo odločiti; da mora biti direktor iz postopka odločanja o umeščanju lastnih predstav v program v celoti izločen; prav tako ne sme podpisovati nobenih avtorskih pogodb ali izplačil samemu sebi itd.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo DESNO je pravo
17. 03. 2026 11.16
ve se,kdo vodi kulturo in kulturnike
Odgovori
0 0
Darko32
17. 03. 2026 11.12
Tako kradejo med drugim iz proračuna v javni upravi sodstvo in Policiji. Žal je to javna skrivnost in potem taisti govorijo o nekem poštenju in skrbi za zaščito zastave in ustave. To so navadne barabe in leglo korupcije in kriminala.
Odgovori
+1
1 0
Jon Bacek
17. 03. 2026 10.48
Strupena Vrečka zagovarja plenjenje na takšen način.
Odgovori
+1
2 1
bronco60
17. 03. 2026 10.39
Ne,ne,ne,Vrečko misli drugače.
Odgovori
+2
3 1
