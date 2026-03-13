Direktorju UKC Ljubljana grozili po telefonu

Z Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so sporočili, da zaradi interesa preiskave dodatnih informacij ne morejo posredovati, a da grožnje povezujejo s sovražnim govorom in poskusi diskreditacije UKC Ljubljana v medijih.

"Čeprav se UKC Ljubljana trudi zagotavljati vse storitve za naše bolnike, se v javnosti s strani nekaterih medijev intenzivno in ciljano zlorablja odhode iz maksilofacialne kirurgije za napade na ugled UKC Ljubljana. Takšna neodgovorna dejanja rezultirajo v grožnje našim zaposlenim, čeprav se trudimo izvajati vse dejavnosti izključno v dobro naših bolnikov," so zapisali na spletni strani.

Dodali so, da so in bodo vse grožnje prijavili policiji. "Ne moremo verjeti in odločno obsojamo, da se v slovenski družbi podpihovanje sovraštva do zdravstvenih ustanov uporablja za ozke specifične interese določene skupine ljudi," so navedli.