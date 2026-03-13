Slovenija

Direktorju UKC Ljubljana grozili po telefonu

Ljubljana, 13. 03. 2026 17.47 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
Ne.M. STA
Marko Jug, direktor UKCL, na Nacionalnem posvetu o krepitvi odpornosti

Generalnemu direktorju UKC Ljubljana Marku Jugu je nekdo grozil po telefonu, kar so naznanili policiji. Grožnje so bile povezane s kliničnim oddelkom za maksilofacialno kirurgijo. V povezavi s tem oddelkom so pred tem že podali dve naznanitvi kaznivih dejanj, in sicer zaradi groženj in odtujitve podatkov, so zapisali na spletni strani zavoda.

Z Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so sporočili, da zaradi interesa preiskave dodatnih informacij ne morejo posredovati, a da grožnje povezujejo s sovražnim govorom in poskusi diskreditacije UKC Ljubljana v medijih.

"Čeprav se UKC Ljubljana trudi zagotavljati vse storitve za naše bolnike, se v javnosti s strani nekaterih medijev intenzivno in ciljano zlorablja odhode iz maksilofacialne kirurgije za napade na ugled UKC Ljubljana. Takšna neodgovorna dejanja rezultirajo v grožnje našim zaposlenim, čeprav se trudimo izvajati vse dejavnosti izključno v dobro naših bolnikov," so zapisali na spletni strani.

Dodali so, da so in bodo vse grožnje prijavili policiji. "Ne moremo verjeti in odločno obsojamo, da se v slovenski družbi podpihovanje sovraštva do zdravstvenih ustanov uporablja za ozke specifične interese določene skupine ljudi," so navedli.

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug
FOTO: Damjan Žibert

Pojasnili so, da so razmere na kliničnem oddelku za maksilofacialno kirurgijo, ki so ga v začetku februarja zapustili štirje kirurgi, stabilne in da obravnava pacientov poteka nemoteno. Ves operativni program poteka tekoče, prav tako ni odpadel noben pacient, ki je imel večji kirurški poseg.

Izvedli pa so manjše prilagoditve, zaradi katerih se je termin posega pri nekaterih pacientih zamaknil za dan ali dva, kar je bilo potrebno, da so se pacienti vključili v program operaterjev. Prav tako po navedbah UKC Ljubljana tečejo tudi vse (nenujne) ekstrakcije zob in imajo vsi pacienti termine do letošnjega poletja.

Dodali so, da se oddelek hkrati intenzivno krepi. Prihodnji teden se bo sedmim specialistom pridružila nova specialistka, poleti pa še en specialist. Ob tem specializacijo aprila in maja začenjata nova specializanta, tako da jih bo skupaj šest. "Seveda pa so obremenitve obstoječih zaposlenih trenutno večje. Prav zato bodo zaposleni prejeli tudi dodatek za povečan obseg dela v višini 30 odstotkov plače," so še zapisali.

marko jug grožnje ukc ljubljana

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Julijann
13. 03. 2026 19.07
A to je ta direktor, ki je pridelal milijonske izgube, potem mu vlada da eno lepo finančno injekcijo in lej ga vraga, v plusu so. Ko pa je Golob preko svetov zamenjal vse prejšnje direktorje, je dejal, da se bo stanje spremljalo in vsak, ki bo nadalje delal izgubo bo brez milosti zamenjan. Še ena Golobova laž.
oberzajebant
13. 03. 2026 19.03
Sekta ne odneha, pa naj stane kar hoče:(:(
proofreader
13. 03. 2026 18.55
Naj kdo tole preveri. Jaz ne verjamem.
frenk707
13. 03. 2026 18.46
Ko mački stopiš na rep,.... lobiji pa začnejo groziti.
Teofil
13. 03. 2026 18.45
Tale Jug mora najprej sebe zbalansirati
Vesela Jasna
13. 03. 2026 18.42
Lepo, da so kirurgom, ki rešujejo situacijo, povečali plače za 30%. Si zaslužijo in je pravično. Denar za zdravstvo, ni vstran metan denar. Pozdravljeni ljudje, ki se vrnejo domov in spet lahko živijo in delajo, nimajo cene. Ne gre pa to tako, kot si nek Fides predstavlja. Vedno več denarja, učinka pa nobenega.
devlon
13. 03. 2026 18.42
Omg.. upam, da tud pri nas koga odstranijo (pa ne mene) in da bo še vedno delal 8 ur (a več), in dobil 30 % visjo placo😍
frenk707
13. 03. 2026 18.38
Ker janševcem ni uspelo sprivatizirati tega oddelka, sedaj grozijo direktorju, ki ima zasluge za to, da se stvari normalizirajo in razvijajo v pravo smer. Smrt janšizmu,... Svoboda narodu.
oberzajebant
13. 03. 2026 19.08
Tako je!!!
frenk707
13. 03. 2026 18.35
janševcem ne gre v račun, da so razmere na tem oddelku stabilne, da so naročeni pacienti oskrbljeni, da na izpraznjena mesta prihajajo drugi, oni so pa javnosti zganjali preplah in grožnje, da bo sedaj pa vse razpadlo...... Kogar ni, brez njega se da, je že staro pravilo.
natas999
13. 03. 2026 18.33
ja seveda,mogoče ga je klicala UI golob je strokovnjak sigurn ve
kinimod
13. 03. 2026 18.29
Meni deluje kot en Slobodni Poštenjak
Darko32
13. 03. 2026 18.07
Tukaj nebi preveč verjel temu barabinu in mutibariču. Namreč sam je v skupini koruptivnih izvedencev, kjer dela na način kje dobi več denarja in tako napiše neko mnenje. Bilo bi dobro preveriti njega in njegove zveze v korupciji in zlorabo kliničnega centra za njegove privat firme. Zato bi prej rekel, d aje uporabil način prvega udarca, da prirkije kriminal v katerega je sam vpleten
Anion6anion
13. 03. 2026 18.06
Končno je nekdo začel delati red. In že lobijem ni prav. Zato grožnje.
