Pripravite se na ovire v prometu: prihaja 32. kolesarska Dirka po Sloveniji

Od danes, do nedelje, 21. junija, bo po slovenskih cestah potekala 32. mednarodna kolesarska dirka Po Sloveniji. Organizatorji in policija opozarjajo, da bodo zaradi varnosti kolesarjev, spremljevalnih ekip in gledalcev na številnih odsekih vzpostavljene kratkotrajne mobilne zapore, na območjih startov in ciljev etap pa tudi večurne popolne zapore. Na večjem delu trase bo promet ustavljen le za čas prehoda kolesarske karavane, praviloma od 15 do 20 minut. Daljše zapore bodo predvsem na vzponih in v zaključnih krogih etap, kjer se karavana raztegne in promet ostane zaprt dlje časa.

Dirka po Sloveniji FOTO: Dirka po Sloveniji

Velenje in Rogaška Slatina

Prva etapa bo danes povezala Velenje in Rogaško Slatino. Kolesarji bodo skozi Šaleško in Savinjsko dolino ter območje Celja vozili med poldnevom in poznim popoldnevom. Trasa bo med drugim potekala prek Šoštanja, Braslovč, Prebolda, Žalca, Štor, Šentjurja, Ponikve in Šmarja pri Jelšah do Rogaške Slatine. Tam kolesarje čakata dva zaključna kroga, zato bo promet v mestu močno oviran med približno 15. in 16. uro.

Radlje ob Dravi in Ormož

Jutri bo druga etapa potekala od Radelj ob Dravi do Ormoža. Trasa bo vodila po dravski smeri, med drugim prek Podvelke, Lovrenca na Pohorju, Selnice ob Dravi, Ruš, Dupleka, Miklavža na Dravskem polju, Starš, Hajdine, Ptuja, Markovcev, Cirkulan, Gorišnice, Zavrča, Cestice na Hrvaškem in Središča ob Dravi do Ormoža. V Ormožu bo ciljna cona zaprta več ur, dodatne zapore pa bodo zaradi vzpona na Jeruzalem in povratka v mesto. Kolesarji bodo prvič v Ormožu okoli 14.45, cilj pa je predviden okoli 16. ure.

Maribor in Celje

Petkova etapa med Mariborom in Celjem bo prometno ena najbolj obremenjenih. Kolesarji bodo prek Slovenske Bistrice, Zreč, Rogle in Laškega prispeli v Celje, kjer jih čaka še zaključni krog po središču mesta, ki bo predvidoma potekal od 14.20 do 14.45. Ciljni prostor in okolica bosta zaprta več ur, promet bo močno oviran v celotni okolici trase po mestu. Zato policija že zdaj opozarja na obsežne zapore v širšem mestnem središču Celja, na območju Mariborske in Ljubljanske ceste, Dečkove ceste, Medloga in drugih prometnic. Oviran promet je pričakovati med približno 12.15 in 15.30. Trasa bo potekala od Maribora do Malahorna, Zreče, Črešnova, Gorenje pri Zrečah, Padeški vrh, Loška gora, Zabork, Stranice, Frankolovo, Ivenca, Višnja vas, Vojnik, Brezova, Šmartno v Rožni dolini, Gorica pri Šmartnem, Lopata, Celje, Polule, Tremerje, Laško, Celjska koča, Celje. Pri tem na PU Celje posebej poudarjajo, da bodo tega dne med 12.15 in 15.30 uro postopoma zaprte regionalna cesta II. reda št. 430 Stranice - Frankolovo - Vojnik, glavna cesta I. reda št. 5 Celje - Laško ter druge posamezne ceste.

Kranj in Kranjska Gora

Največ vpliva na promet bo imela sobotna gorska etapa od Kranja do Kranjske Gore. Cesta čez prelaz Vršič, od zapornic v Trenti do zapornic nad jezerom Jasna, bo zaprta od 5. do predvidoma 16. ure, dodatne omejitve pa bodo veljale tudi zaradi rekreativne preizkušnje MyTour of Slovenia. Promet čez Vršič naj bi ponovno stekel po 16. uri, možne pa bodo še krajše zapore zaradi pospravljanja prizorišča. Vršič bo dostopen s kolesi ali peš, v času prihoda karavane pa se bo treba umakniti z vozišča. Start bo ob 10.20 v Kranju, cilj pa je predviden med 15.10 in 16.00 v Kranjski Gori. Gre za zahtevno gorsko etapo, ki bo potekala vse prek Škofje Loke, Železnikov, Radovljice, Bleda, Gorij, Rateč, Trbiža v Italiji, prelaza Predel in Vršiča do Kranjske Gore.

Litija in Novo mesto

Dirka se bo zaključila v nedeljo z etapo med Litijo in Novim mestom. Kolesarji bodo skozi cilj na Glavnem trgu predvidoma pripeljali med 14.45 in 15.25, pred tem pa opravili še krog prek Trške Gore in ponoven prihod na Glavni trg. Središče Novega mesta bo zato več ur zaprto za promet, na Trški Gori se bo izvajala daljša mobilna zapora. Trasa bo tako potekala prek Zagorja ob Savi, Ivančne Gorice, Trebnjega, Šentruperta, Mokronoga-Trebelnega in naprej proti Novemu mestu, z zaključkom na Glavnem trgu.

Opozorilo policije