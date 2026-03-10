Dirka pred podražitvijo, gneče na bencinskih črpalkah

Pred enim izmed ljubljanskih bencinskih servisov je kar pokalo po šivih, zaradi napovedanega dviga cen energentov je namreč marsikdo dan še izkoristil zato, da napolni svojega jeklenega konjička ceneje. Že čez dan pa so sicer po Sloveniji marsikje zmanjkala tako dizel, kot tudi bencin.
"Na žalost je taka realnost, ampak bomo tankali, da prej malo prišparamo," je dejal eden izmed teh, ki so prišli natankati.
"Da bomo prišparali, prav veliko ne bomo, itak moramo tankati čez par dni," je dejal drugi.
Da je situacija težka je razumljivo, pravijo. "Ja nevem kaj bi rekla, jasno je da če je tam takšna situacija da ne more bit neki ... da ne smemo niti pričakovati boljšega."
Po izbruhu konflikta na Bližnjem vzhodu je na podražitev nafte pomembno vplivalo tudi zaprtje Hormuške ožine, skozi katero plujejo tankerji z gorivom, ter številni napadi na naftno infrastrukturo v zalivskih državah.
"Posledično smo videli v ponoči, da cene nafte brent celo poskočile preko 120 dolarjev za sodček. Potem so se znižale na okoli 100 dolarjev za sodček, ko je dejansko Mednarodna agencija za energijo izjavila, da se danes srečujejo finančni ministri 32 držav te organizacije, ko naj bi razpravljali o izrednem znižanju strateških rezerv, kar bi dejansko praviloma moralo pomiriti trge. In tudi deloma je," je pojasnil Bojan Ivanc, glavni ekonomist Gospodarske zbornice.
Vlada posegla v trošarine
To so nove cene goriv: 95-oktanski bencin se je podražil za tri cente na skoraj 1,47 evra na liter, dizel za 6,3 centa na 1,53 evra na liter, kurilno olje pa za 8,8 centa na skoraj 1,16 evra na liter.
Na vladi so se ob tem pohvalili, da so z znižanjem trošarin ublažili prenos mednarodnih podražitev v domače maloprodajne cene. Po njihovih ocenah bo uporabnik tako pri 50 litrih bencina prihranil približno 5,50 evra, pri 50 litrih dizla približno 8,7 evra, pri nakupu 1.000 litrov kurilnega olja pa 183 evrov. A kljub temu bodo vozniki za 50 litrski tank bencina od jutri naprej plačevali 1,5 eur več, za 50 litrski tank dizla 3,15 eur več, 1000 litrov kurilnega olja pa bo dražjih za 88 evrov.
Bodo zato državljani spremenili svoje navade? "A seveda, manj avtomobila, kako kolo in take stvari. Čeprav rada hodim, ampak vseeno avto rabiš. Nujno," je dejala ena izmed mimoidočih.
Da je avto nujno zlo, je poudarila druga. "Kakor bo pač pisalo, toliko bomo vsi plačevali."
Poleg številnih bencinskih črpalk po Sloveniji, kjer je po eskalaciji konflikta na Bližnjem vzhodu v zadnjih dneh občasno zmanjkovalo goriva, pa so k nam hodili tudi sosedje. Ponekod v Avstriji je namreč cena dizla danes dosegla vrtoglava dva evra za liter.
