Dirkali po ljubljanski garažni hiši: množica spremljala, ko je voznik trčil

V soboto zvečer so policisti Policijske uprave Ljubljana prejeli obvestilo o večji množici ljudi z vozili v garažnih hiši na območju Rudnika, ki povzročajo hrup in onemogočajo vožnjo uporabnikom garažne hiše. Na kraj so napotili patruljo, ki je ugotovila, da je na kraju več sto ljudi, ki so opazovali objestno vožnjo z osebnimi vozili po garažni hiši. S svojo prisotnostjo je množica ovirala dejansko uporabo garažne hiše pri nakupovalnem središču Supernova.

Na videoposnetku, ki je zakrožil po družbenih omrežjih, je videti, kako množica mladih obkroži policijsko vozilo ter se kljub sireni in opozorilnim lučem ne umakne. Policisti so morali zato zapeljati vzvratno. Na PU Ljubljana so poudarili, da med posredovanjem ni prišlo do napada na uradno osebo, temveč da je skupina le obkrožila patruljo, ki se je odzvala na klic. Policista sta se zato umaknila in počakala na prihod večjega številka patrulj.

Na kraju so policisti ugotovili več cestno prometnih kršitev, največ s področja tehnične brezhibnosti vozil in obvezne zimske opreme, zato so kršiteljem izdali plačilne naloge.

V garažni hiši povzročil nesrečo: 'Zgolj naključje, da ni bil nihče poškodovan'

Prav tako so v garažni hiši obravnavali prometno nesrečo, ki jo je povzročil eden izmed voznikov, ki je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v železne stebričke, nato pa še v betonski steber. Kot so povedali na Policiji, voznik v nesreči ni bil poškodovan. Zoper njega so uvedli prekrškovni postopek.

"Pri tem velja opozoriti, da je tovrstno početje lahko izredno nevarno, saj voznik z objestno vožnjo ne ogroža le sebe, temveč tudi vse ostale prisotne na kraju. Prav nesreča, ki so jo policisti obravnavali, kaže na to kako hitro lahko do nesreče pride, zgolj naključje pa je, da v tej nesreči ni bil nihče poškodovan," so ob tem poudarili na PU Ljubljana.

Doslej o drugih poškodovanjih vozil ali premoženja nismo bili obveščeni. Policisti zbiranje obvestil in ugotavljanje identitete kršiteljev še vedno nadaljujejo in bodo v primeru dodatno ugotovljenih kaznivih ravnanj, izvedli ustrezne ukrepe.

Vse voznike pa pozivajo, da naj pri vožnji upoštevajo cestno prometne predpise in poskrbijo za tehnično brezhibnost svojih vozil, saj lahko le tako največ prispevajo k prometni varnosti vseh udeležencev v prometu.