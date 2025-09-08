Dirkalnik zapeljal s ceste in trčil v tri osebe, ena huje poškodovana

V soboto je potekala peta gorsko-hitrostna dirka Hrušica Hillclimb 2025, na kateri se je po progi podilo več kot 80 vozil. A dirka na žalost ni minila brez poškodb. Eden od dirkalnikov je namreč zapeljal s cestišča in trčil v gledalce ob cestišču.

Kot so nam potrdili na Policijski upravi Kranj, so bili jeseniški policisti v soboto obveščeni, da se je na javni prireditvi zgodila nesreča. Po do zdaj zbranih informacijah je eden od nastopajočih voznikov na prireditvi zapeljal s ceste v obcestno varnostno ograjo in nato po pobočju navzdol.

Voznik dirkalnika ni bil poškodovan, so pa v nesreči poškodbe utrpele tri osebe, ki so se nahajale na mestu izleta avtomobila. "Dvema osebama, ki sta bili lažje telesno poškodovani, in eni, ki je bila huje poškodovana, je na kraju pomoč nudilo zdravstveno osebje, nato pa so jih z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice," so sporočili s kranjske policijske uprave.

V času obravnave dogodka je bila prireditev prekinjena, policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka ter vodijo postopek.

O dogodku je sicer prvi poročal spletni Dnevnik, gre pa sicer za amatersko tekmo na primerjalni čas na razdalji med Hrušico in Jesenicami. Dirka je namenjena vsem, ki si želijo svoje jeklene konjičke preizkusiti na zaprti gorski cesti, kakor tudi vsem avtomobilskim navdušencem, ki si želijo videti in slišati hitre in športne avtomobile od blizu v njihovem naravnem habitatu, piše na strani organizatorjev KŠD Hrušica.