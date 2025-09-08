Svetli način
Slovenija

Dirkalnik zapeljal s ceste in trčil v tri osebe, ena huje poškodovana

Hrušica, 08. 09. 2025 16.16 | Posodobljeno pred 27 minutami

Avtor
M.P.
Komentarji
11

Minuli konec tedna se je na gorsko-hitrostni dirki Hrušica Hillclimb 2025 zgodila nesreča, ko je eden od dirkalnikov zletel s ceste in trčil v osebe, ki so stale ob robu cestišča. Trije gledalci so ob tem utrpeli poškodbe, eden hujše. Z reševalnim vozilom so jih prepeljali v jeseniško bolnišnico.

V soboto je potekala peta gorsko-hitrostna dirka Hrušica Hillclimb 2025, na kateri se je po progi podilo več kot 80 vozil. A dirka na žalost ni minila brez poškodb. Eden od dirkalnikov je namreč zapeljal s cestišča in trčil v gledalce ob cestišču.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot so nam potrdili na Policijski upravi Kranj, so bili jeseniški policisti v soboto obveščeni, da se je na javni prireditvi zgodila nesreča. Po do zdaj zbranih informacijah je eden od nastopajočih voznikov na prireditvi zapeljal s ceste v obcestno varnostno ograjo in nato po pobočju navzdol.

Voznik dirkalnika ni bil poškodovan, so pa v nesreči poškodbe utrpele tri osebe, ki so se nahajale na mestu izleta avtomobila. "Dvema osebama, ki sta bili lažje telesno poškodovani, in eni, ki je bila huje poškodovana, je na kraju pomoč nudilo zdravstveno osebje, nato pa so jih z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice," so sporočili s kranjske policijske uprave.

V času obravnave dogodka je bila prireditev prekinjena, policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka ter vodijo postopek.

O dogodku je sicer prvi poročal spletni Dnevnik, gre pa sicer za amatersko tekmo na primerjalni čas na razdalji med Hrušico in Jesenicami. Dirka je namenjena vsem, ki si želijo svoje jeklene konjičke preizkusiti na zaprti gorski cesti, kakor tudi vsem avtomobilskim navdušencem, ki si želijo videti in slišati hitre in športne avtomobile od blizu v njihovem naravnem habitatu, piše na strani organizatorjev KŠD Hrušica.

hrušica gorsko hitrostna dirka nesreča
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LolSLO
08. 09. 2025 17.03
+1
Prvo..stati na tej strani ovinka ni pametno.Drugo..pač amaterski vozniki,ker,če bi ta model spustil zavoro in potegnil ročno bi bilo drugače.Tako pa gre avto samo naravnost...
ODGOVORI
1 0
housexy36
08. 09. 2025 16.52
-1
A to kar je bilo pa na kolesarski dirki v Kranju pa nic ne napisete?
ODGOVORI
1 2
housexy36
08. 09. 2025 16.54
+3
Popravek... sem zasledil da je bilo napisano... se opravicujem.
ODGOVORI
3 0
Ici
08. 09. 2025 16.49
+10
Stati na zunanji strani ovinka, na mestu, kjer se zavira, nikoli ni bilo prav modro početje.
ODGOVORI
10 0
MucaNeGrize
08. 09. 2025 16.44
-3
Tukaj blizu so doma sami "domoljubi " tipa mahnić ...zato se dirka ponosno imenuje Hillclimb... kar je nova sramota za vse slovensko...V exyu so se takšne reči imenovale gorska dirka...ampak kaj čmo...sedaj smo samostojni menda zahvaljujoč bivšemu komunistu lažnivemu janši in ekipi...
ODGOVORI
2 5
OmniLiberalec42
08. 09. 2025 16.55
+1
Dej še malo bolj jamrej, še mal pa boš rešu svet, grem stavt.
ODGOVORI
2 1
progresivnidaveknastanovanja
08. 09. 2025 16.43
+7
Tole postavljanje na zunanje ovinke je strogo prepovedano pa kolikor si še clovek misli da je varno. Tud na notranjo stran ovika še kdaj koga odbije.
ODGOVORI
7 0
Valkidžija
08. 09. 2025 16.54
Kaj češ, pametnjakoviči
ODGOVORI
0 0
OmniLiberalec42
08. 09. 2025 16.56
Na kakem starem intervjuju voznika relija B klase lahko zaslediš komentar, da si po koncu dirke lahko v luknjah za zrak opazil zagozdene prste oz. druge koščke mesa, navijači tovrstnih dogodkov pač niso čist gladki hahah
ODGOVORI
0 0
JOKS klub
08. 09. 2025 16.42
+6
Nikoli ne stati na zunanji strani ovinka. Zlato pravilo. Tisto vprašanje "a ste dobr", potem ko je šel avto čez njih......
ODGOVORI
6 0
