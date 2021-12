Dišave, ki se prodajajo v zapisu: občutite, kako razkošne in ženstvene so note na vaši koži

Popolnoma božanski parfumi zanjo. Zagotovo pustijo sled, tisto dišečo, a tudi sled v spominu, saj jih krasi nenavadna kombinacija dišečih not, ki se trajno vtisnejo v spomin. Nihče se ne more upreti njihovi družbi, saj vedo, da bo z njimi zagotovo pustil vtis na vsakega mimo katerega.

Ekstravagantne dišeče note , ki obljubljajo užitek, ne bodo dišale le v vašem življenju, ampak tudi na mestu, na katerega stopite. Za koga je Diane: Diane kot prava dama ne razkrije vseh svojih skrivnosti Toaletna voda v treh ravneh, bogata s citrusnimi notami pomaranče in bergamotke, dopolnjena z vonjem vrtnice in pačulija. Eden tistih parfumov, ki je enak parfumom svetovno znanih blagovnih znamk. Njegov osvežujoč vonj bo okusil vsakega mimoidočega in ostal na koži tudi po tuširanju!

Dodaten nasvet: Za še večji učinek zapeljivosti dišavo razpršite na pulzne točke telesa za daljši in obstojnejši vonj: na vratu, dekolteju, zapestju, za ušesi in koleni, po površini las. Ne drgnite si zapestja, saj boste s tem poškodovali dišavne molekule in oslabili obstojnost vonja.

Za koga je Livera primerna: Dekleta in ženske vseh generacij, ki samozavestno kažejo svojo ženstvenost in se ne sramujejo biti zapeljive, upamo si reči celo fatalne. Želijo si vonj, zaradi katerega se bodo počutile dobro, močno in privlačno . Že dizajn stekleničke z detajli zapeljive čipke jasno sporoča, komu je ta dišava namenjena.

V tej neustavljivi dišeči kreaciji je kombinacija dveh ikoničnih cvetov. Vrtna vrtnica, ki spominja na sodobno ženstvenost, prepleta nežnost svojih cvetnih listov in zračnost dišečih not z nežnim jasminom. Cvetlična kompozicija, na prvi pogled zapeljiva in močna, se postopoma spremeni v pravo romantično dišavo, ki se ji ne morejo upreti niti tisti, ki ne marajo vonja vrtnic.

Komu je Divaza namenjena: Damam, ki imajo rade med, mandlje, eksotično cvetje … To je dišava, ki jo bo lastnica izbrala za zabave in druženja, kot izbere svojo najljubšo obleko in kos nakita, v katerem vedno dobro izgleda. In s tem vonjem se ne bo dobro počutila le ona, ampak tudi ljudje okoli nje.

Ta gurmansko-aromatična dišava prikazuje bežen in edinstven trenutek v času. Večdimenzionalna kompozicija je nepričakovano srečanje aromatične svežine in topline gurmanskih not, ki telo ovijejo z dišečimi kontrasti. Iskrive in aromatične note nevsiljivo prodirajo skozi dišeč dih Orienta.

Seductore – dišava, ki slavi ženske

Čutna mešanica toplih lesnih not in skrivnostnih eksotičnih zelišč. Ta dišava, ki jo navdihujejo slavne ženske, njihova moč in pogum, je čutna in skrivnostna mešanica, kot pove že njeno ime. To je vonj, o katerem vas bodo drugi spraševali, vonj, po katerem si vas bodo zapomnili, in zagotovo vonj, ki ne more ostati neopažen.

Za koga je Seductore primeren: Za ženske, ki želijo imeti vonj, po katerem bodo prepoznavne . Vedo, kako pomembna je dišava pri ustvarjanju močne in vpadljive podobe. To je vrsta dišave, ki jo boste vedno nosili s seboj, saj je idealna izbira za delo, zmenke in posebne priložnosti.

Dodaten nasvet: Za enakomerno odišavljanje telesa pred seboj poškropite dišeči mehurček in stopite skozi njega.

Za več informacij o parfumu Seductore kliknite tukaj



Zaključek

Spomnite se najlepših trenutkov življenja po najlepših dišečih notah. Z Diano, Liver, Divaz in Seductore parfumskim vodam sledi nepozabno ustvarjanje najbolj čudovitih spominov, in ker jih lahko nosite ob vsaki priložnosti, jih bo nedvomno veliko. Zato naredite prostor v svoji kozmetični torbici in objemite najboljše trenutke, ki še prihajajo.



>>> KLIKNITE TUKAJ za Diane parfumska voda za ženske



>>> KLIKNITE TUKAJ za Livera Vonj, ki opija z zapeljivostjo



>>> KLIKNITE TUKAJ za Divaza Dišeča čarovnija s pridihom Orienta



>>> KLIKNITE TUKAJ za Seductore dišava, ki slavi ženske





Naročnik oglasa je Net Sales Ltd.