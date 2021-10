Dišave, ki se rekordno razprodajo: na svoji koži občutite, kako močne so osvežilne in zapeljive note

Ni važno, če vam je všeč ali ne, nemogoče je ostati ravnodušen do osebe, ki dobro diši.

Zagotovo se vam je vsaj enkrat v življenju zgodilo, da vas določen vonj popelje leta nazaj v določen trenutek. Moči vonja res ne gre podcenjevati. Moški, ki se odločijo za toaletno vodo, parfume in celo dezodorante ter izdelke po britju, se tega dobro zavedajo. Oseba z vpadljivim, jasno opredeljenim vonjem se vam bo vtisnila v spomin kot slika ali zvok, njen vonj pa boste leta nosili s seboj. V nadaljevanju predstavljamo tri dišave , ki so zelo hitro razprodane in za katere uporabniki pravijo, da so postale njihov zaščitni znak.

icon-expand

1. Leccio – Zapeljiv moški parfum Trdnost, odločnost in skrita senzualnost so glavne značilnosti, ki spremljajo ta parfum. Združuje klasične in elegantne note lesa in mošusa. Ima prepoznaven šarm, ki preprosto pritegne pozornost. Ni agresiven, je obstojen in vas bo spremljal ves dan . Preprost, minimalističen dizajn stekleničke prispeva k skriti privlačnosti, ki jo parfum prinese vsakemu moškemu. Zgornje note: Prvi vtis pusti prefinjena kombinacija dišav sadežev citrusov, ki parfumu daje svežino, sivka pa magnetno privlačnost. Srce parfuma: Lesne note cedre tvorijo srce tega zapeljivega parfuma. Dopolnjujejo jih arome jasmina. Osnovne note: Mošusna osnova, ki najdlje ostane na koži, daje ta prepoznaven in čaroben vonj, ki je značilen za ta mačo parfum. Kje kupiti in po kakšni ceni: Zapeljivi parfum Leccio, ki ponosno zaseda prvo mesto na našem seznamu, lahko naročite na uradni strani, na kateri ga lahko trenutno dobite z dodatnim 50-% popustom, namenjenim bralcem portala 24ur.com Ocena:10/10 Za več informacij o parfumu Leccio kliknite tukaj!

icon-expand

2. Reyoung – Neustavljiva moška toaletna voda Aktiven, kreativen in vključen – takšna je bila vodilna nit pri ustvarjanju te neustavljive dišave. Mladostna mobilnost v kombinaciji s trajnimi lesnimi notami razkriva presenetljivo osebnost dišave, ki popolnoma ustreza pustolovcem, moškim, ki niso sužnji enega sloga, a radi eksperimentirajo. Pakiran je v unikatni dizajnerski steklenički, zato je Reyoung vsekakor izbira kreativnega moškega mladostnega duha. Zgornje note: Najbolj intenzivne zgornje note jasmina se že stoletja uporabljajo kot afrodiziak, zato je ta parfum odlična izbira za moške, ki želijo poudariti svojo privlačnost. V kombinaciji z meto in citrusi prinaša svež vonj, ki izžareva moško moč. Srce parfuma: Po jasminu zaznamo trajen vonj po pikantnih in lesenih notah, ki so lahke in eksotične. Prinaša mističnost skozi orientalske vonjave cimeta in kumine, ki parfumu dajo prepoznaven vonj, ki nam še dolgo ostane v spominu. Osnovne note: Skrivnost trajnosti parfuma je v bistvu sandalovina, ki bo ta parfum ves dan obdržala na vaši koži in poudarila vašo individualnost, prefinjen okus in ekstravagantno naravo. Kje kupiti in po kakšni ceni: Novost v svetu parfumov, Reyoung, lahko naročite izključno na uradni strani. Za vsa današnja naročila lahko izkoristite popust, ki ga distributer nudi samo bralcem portala 24ur.com Ocena: 9,4/10 Za več informacij o neustavljivem parfumu Reyoung kliknite tukaj!

icon-expand