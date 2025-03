Disciplinska komisija Levice Kordiša izključila iz stranke

Pojasnil je, da se na odločitev ne bodo pritožili. " Dovolj je bilo. Socialisti smo želeli politični dogovor v Levici, da bi lahko delovala kot politična domovina za vse odtenke rdeče, v kateri bi si lahko prizadevali za socialistično gibanje na terenu in se borili za program, ki smo ga ljudem obljubili na volitvah. Dobili smo grobo javno obračunavanje in čistko, izgon aktivistov in strokovnih sodelavcev ter izdajo najbolj zvestih volivcev, podpornikov in zaveznikov. Žal."

"Argumenta za izključitev ni, niti ga ne more biti. V Levem krilu že leto in pol dosledno zavračamo vse pozive iz vrst aktivistov po organizaciji frakcijske ali kar samostojne strankarske strukture rekši, da je za vse vpletene bolje skovati politični dogovor. Še bolj jasna je slika na točki samostojnega javnega delovanja in kritike. Do trenutka, ko je vodstvo Levice mimo organov in članstva zagnalo javni pogrom, poslanca Kordiša izločilo iz poslanske skupine in delovnih teles, smo vztrajali pri notranjem dogovoru ," je po odločitvi disciplinske komisije Levice sporočil Miha Kordiš .

Pot, ki nam ostaja, je, da Levo krilo in socialistično alternativo organiziramo še v samostojno stranko, je dodal. "Nismo si je izbrali, smo pa sposobni nanjo stopiti. Do tega trenutka se nas je zbralo že 500 tovarišic in tovarišev, ki smo naprej obdani z zavezniki v družbi. Na terenu že lep čas gradimo socialistično gibanje: angažiramo se za sindikalno delo, sodelujemo z napredno civilno družbo, organiziramo se na ulici. V parlamentu zagovarjamo socialistična programska stališča in vlagamo akte skupaj z levimi gibanji, od zaščite javnega zdravstva do minimalne plače in mirovništva. Skratka: borimo se za vsebine, za kar so nas ljudje izvolili."

Kordiš je prepričan, da dejansko socialistično stranko, ki stoji za svojimi zavezami do ljudi, še kako potrebujemo. "Revščina narašča z rekordnim tempom, naraščajo najemnine in čakalne vrste za zdravnika. Naraščajo dohodki najbogatejših, dobički kapitala in orožarski proračuni. Krepi se neenakost. Le prejemki običajnega delavca, študenta in upokojenca dosledno padajo, draginja je vedno hujša. Medtem sredinska vlada in desna opozicija tekmujeta, kdo nas bo bolj investiral v vojno."

"Nobena prazna retorika parlamentarne levice, ki to ni več, dejstev ne more prikriti, naj si še tako prizadeva. Govori eno in dela drugo: izvaja neoliberalne politike, ki bodo kronane z varčevalno pokojninsko reformo in drži vrečo militarizacije Nato paktu, ki v orožje usmerja naša sredstva. Državni zbor premore tri sredinske stranke in dve desni, a nobene leve, kaj šele socialistične. Vojna in draginja sta usmeritev številka ena, ker se vladajočemu razredu to splača. Za nameček obrat v desno vladnih strank tlakuje pot vrnitvi skrajne desnice na oblast."

Socialisti po njegovih besedah zahtevajo mir in blaginjo. "Solidarnost in skupnost sta naši gesli, za katerima stojimo. In vztrajali bomo, dokler kapitalizma ne odpravimo. V naraščajoči militarizaciji in razslojevanju družbe smo edini politični odgovor, ki pohod vojne, fašizma in revščine lahko zavre. Sredina, ki ga sprovaja ali omogoča, ga ne more."