18-letnikom na voljo 20.000 dodatnih vozovnic za potovanje po Evropi

Evropska komisija znova vabi 18-letnike, da se potegujejo za priložnost skozi pobudo DiscoverEU spoznati Evropo. S tem jih želijo navdihniti, da bodo postali angažirani člani svoje skupnosti in ambasadorji Evrope. Rok za prijavo je 16. maj.

Evropska komisija je objavila novo povabilo k oddaji prijav za vozovnice DiscoverEU. Vsi 18-letniki v EU imajo tako do četrtka, 16. maja, čas, da se prijavijo in potegujejo za možnost, da spoznavajo Evropo med 1. avgustom 2019 in 31. januarjem 2020. Novi krog prijav sledi zelo uspešnemu prvemu letu pobude, ki mladim omogoča, da raziščejo kulturno raznolikost Evrope in skupne vrednote. V drugem letu pobude se Evropska komisija osredotoča na izboljšanje učne razsežnosti projekta. Udeleženci bodo tako prejeli informacije in potovalne nasvete glede krajev, ki jih lahko obiščejo v Evropi. Kdor želi, lahko prejme tudi potovalni dnevnik, v katerega lahko beleži svoje vtise in razmišljanja, med svojimi potovanji pa bodo mladi imeli možnost sodelovati v organiziranih dejavnostih za krepitev skupnosti.

Kandidati, ki se želijo prijaviti, morajo biti rojeni med (vključno) 2. julijem 2000 in (vključno) 1. julijem 2001 ter na voljo za potovanje med 1. avgustom 2019 in 31. januarjem 2020 za največ 30 dni. FOTO: Shutterstock

Ker si Komisija prizadeva, da bi bila pobuda DiscoverEU bolj vključujoča in dostopna za vse, je preoblikovala postopek prijave, tako da je še enostavnejši, z nasveti za cenovno ugodna potovanja in upoštevanjem potreb mladih invalidov, da se tudi njim omogoči potovanje. "Ponosen sem, da lahko pobudo DiscoverEU nadgradim in več mladim omogočim resnično evropsko izkušnjo. Upam, da jih bo ta izkušnja navdihnila, da bodo postali angažirani člani svoje skupnosti in ambasadorji Evrope, tako da se bodo udeležili volitev v Evropski parlament in k temu spodbujali tudi svoje vrstnike, da bodo z nami sodelovali pri oblikovanju živahne družbe. Mladi so prihodnost Evrope in bistvenega pomena je, da prisluhnemo njihovemu mnenju," je povedal evropski komisar Tibor Navracsics, pristojen za izobraževanje, kulturo, mlade in šport. Kdo se lahko prijavi?

Evropska komisija namerava pred koncem leta 2019 objaviti četrti krog prijav.

Kandidati morajo biti rojeni med (vključno) 2. julijem 2000 in (vključno) 1. julijem 2001 ter morajo biti na voljo za potovanje med 1. avgustom 2019 in 31. januarjem 2020 za največ 30 dni. Vsi, ki bi jih taka izkušnja zanimala, se lahko prijavijo prek evropskega mladinskega portala. Ocenjevalni odbor bo ocenil prijave in izbral prejemnike. Kandidati bodo o rezultatih izbora uradno obveščeni junija 2019. Uspešni kandidati bodo lahko potovali sami ali v skupinah največ petih oseb. Praviloma bodo potovali z vlakom, za čim večjo dostopnost vseh predelov celine pa lahko uporabijo tudi druga prevozna sredstva, denimo avtobus, trajekt ali izjemoma letalo. Tako bodo lahko sodelovali tudi mladi iz odročnejših predelov ali otokov, ki so del EU.

Rok za prijavo je 16. maj. FOTO: Shutterstock