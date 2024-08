'Ko izveš za diagnozo, se vprašaš, zakaj ravno ti'

V Sloveniji letno odkrijejo od 150 do 200 bolnikov z diseminiranim plazmocitomom. Gre za neozdravljivo obliko krvnega raka, ki pa je ob pravočasnem odkritju in terapevtskih možnostih obvladljiv in omogoča dolgo življenje. Vendar pa zaradi splošnih simptomov, ki jih zlahka pripišejo drugim težavam, denimo utrujenost, bolečine v križu, hujšanje, slabokrvnost, okužbe in zlomi, nekateri dobijo pravo diagnozo šele po več letih. Da bi ljudi čim bolj ozavestili o tej obliki krvnega raka, so v ljubljanskem kliničnem centru postavili prikazovalnike za interaktivno raziskovanje te bolezni.