'Diši po Tartuffu, ki se je delal, da verjame v krščanske vrednote, počel pa povsem drugo'

Afera madžarskega poslanca Ferenca Horvatha , ki sedi na več stolčkih, je naplavila nove okostnjake – kolegi na Kanalu A so razkrili, da je poslanec stranke SMC Branislav Rajić celoten prejšnji mandat sedel na direktorskem stolčku. Še več, Komisiji za preprečevanju korupcije je to prijavil, ta pa ni ukrepala. Vse več je torej primerov, ki torej kažejo na popolno aroganco s strani politikov, ki so jim ljudje na volitvah zaupali poslanske mandate.

"Predvsem je njegova reakcija čudna, da ni nekaj povedal," je odziv Velova v oddaji 24UR ZVEČER komentiral publicist Mitja Čander. "Človek se je dejansko skril, kar postavlja celotno zgodbo v zelo nenavaden položaj. Generalno bi rekel, da ne smemo biti popolni moralisti, vsi delamo kakšne napake, ampak od nas se pričakuje, da tisto, kar javno govorimo, vendarle tudi počnemo korektno. Če zagovarjamo, da ne toleriramo alkohola med vožnjo oziroma na sploh zagovarjamo varno vožnjo, sami pa potem počnemo nekaj drugega, potem to diši po Tartuffu, slavnem Molierjevem junaku, ki se je delal, da verjame v krščanske vrednote, sam pa počel povsem vse drugo."

Kaj pa primer aktualnega poslanca in nekdanjega bohinjskega župana Franca Kramarja, ki je odstranil balkon na restavraciji svoje partnerice, ki je vsaj deset dni štrlel iz Bohinjskega jezera sredi zaščitenega Triglavskega narodnega parka, v katerem velja tudi Natura 2000. Tudi v tem primeru se zdi, da je vse mogoče in da Kramarju nihče mu nič ne more – ne prej, ko je bil župan, ne sedaj, ko je poslanec.

"Pri nas je velikokrat vtis, da ko enkrat prideš na politično funkcijo, si nekako za vedno tam in vsemogočen, potem pa stokaš, ko padeš dol s te funkcije, Vmesno obdobje pa je dostikrat polno arogance, samopašnosti in, nenazadnje, enega čudnega obnašanja. Mislim, da bomo morali s to kulturo počasi prekiniti … Politiki so dejansko zgolj izvoljeni, opravljajo službo kot vsi drugi, imajo določeno funkcijo v družbi, predvsem pa so začasni, njihov rok trajanja je vedno omejen," je dejal Čander.

Sogovornik se je strinjal s tem, da pri spremembi obnašanja politikov ne bo pomagal nikakršen kodeks, gre za to, kaj je v njihovih glavah. "Delovna telesa ne bodo pomagala nič, pomagala bo predvsem praksa, ko volivci ne bomo nagrajevali tovrstnih ravnanj, obnašanj."

Kaj pa primer poslanca Ferenca Horvath?"To bomo po pravni poti težko razrešili, mislim, da bomo predvsem z nekimi ravnanji, ki bodo v prihodnosti nagrajevala tiste, ki se držijo neke etike in neke doslednosti, in sankcionirala tiste, ki se oklepajo funkcij, verjetno prečistili politiko, da se bodo vanjo vključevali ljudje, ki bodo politiko jemali resno, ne pa s cinizmom, kot da gre zgolj za neke funkcije, ampak bodo dejansko želeli narediti nekaj za skupnost in bodo v politiki videli neko svojo dolgoročno kariero," je prepričan Čander.

Ob tem pa ni želel metati slabe luči na vse. "Tisti, ki se slabo obnašajo, na koncu izpadejo primer slabe prakse. Vemo, da od mizarja pričakujemo, da dela dobre mize. Nenazadnje, od direktorja Agencije za varnost v prometu pa pričakujemo, da je prvi, ki se teh postulatov drži,"zaključi sogovornik.