Diskriminacija invalidne dijakinje?

"Rad bi rekel, da gre tukaj v našem primeru za nadstardno ekskurzijo, kar pomeni, da se te ekskurzije v Rim udeleži okoli 50 do 60 odstotkov dijakov, ker se je ostali iz takšnih ali drugačnih razlogov ne morejo udeležiti," pravi ravnatelj Branislav Rauter .

2. decembra, tri mesece po napovedi ekskurzije v Rim, je organizator – agencija Ars Longa – staršem 17-letnice poslal dopis brez podpisa, datuma in pečata. V njem je dijakinjo označil kot XY ter zapisal, da se izleta v Rim zaradi invalidskega vozička ne more udeležiti, saj naj bi intenziven program in razmere na terenu onemogočale njeno vključitev. "Kako lahko piše vaša hčerka, potem pa XY? In takrat me je to razčlovečilo. Počutila sem se kot nahrbtnik, kot da nimam imena in priimka, kot da sem samo črka na papirju, kot da ne obstajam," pripoveduje Nika.

"Če ne bi mogla na izlet bi bilo zame osebno konec sveta, ker sem vložila zelo veliko truda v to, zelo veliko energije, zelo veliko neprespanih noči, zelo veliko prejokanih," pravi Nika Flisar , dijakinja Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik.

Sprva je agencija, ki se je danes zavila v molk, vztrajala, da bo voziček prevelika obremenitev za skupino, nato pa preobrat – ob spremljevalki bi jo na ekskurziji morala spremljati tudi negovalka, ki pa je doslej, kot poudarja, nikoli ni potrebovala.

"To ni vprašanje samo za zdaj, to je vprašanje tudi za prihodnost. Jaz ne bom na vsako ekskurzijo vlekla negovalke s sabo. Pač to ne gre. Poleg tega je bila izjava ravnatelja, da naj vzamem starše s sabo," pravi Nika.

"Če je seveda nega potrebna, potem je bil to res moj predlog in dejansko se mi zdi, da bi bil najboljši," pravi ravnatelj.

Zagovornik načela enakosti poudarja, da imajo invalidi pravico do ustreznih oziroma razumnih prilagoditev do vključevanja v vzgojno-izobraževalni proces. Šoli je tako priporočil, da dijakinji omogoči udeležbo na ekskurziji brez dodatnih pogojev, kot je obvezna udeležba negovalca, za katerega dijakinja sama navaja, da ga ne potrebuje.

"Šola tega negovalca nikdar ni pogojevala, je pa morda izrazila zaskrbljenost v pogovoru s starši, tako, da je, kot že povedano, odgovornost in odločitev popolnoma na njihovi strani, nikakor pa ne gre za nikakršno pogojevanje," pa trdi ravnatelj in dodaja, da si na šoli prizadevajo, da bi se 17-letnica lahko s sošolci udeležila ekskurzije v Rim, zato so za skupino zagotovili tudi dodatnega učitelja. A dijakinja opozarja, da ne gre zgolj za Rim. Gre za vprašanje, ali bomo kot družba znali sprejeti drugačnost, omejitve in stiske – in jih nehali dojemati kot napako.