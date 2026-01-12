Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Diskriminacija invalidne dijakinje?

Ljubljana, 12. 01. 2026 19.36 pred 28 minutami 3 min branja 5

Avtor:
Denis Malačič
Nika Flisar

Zanjo ni prostora – ne zato, ker ne bi zmogla, ampak zato, ker bi bilo z njenim vozičkom "preveč dela". 17-letna dijakinja Nika Flisar se ne more pridružiti sošolcem na tridnevnem izletu v Rim. Sprva so jo zavrnili, naknadno pa njeno udeležbo pogojevali z dodatnimi zahtevami. Gre pri tem za skrb za varnost ali tiho izključevanje? Primer, ki ga preučuje tudi Zagovornik načela enakosti, odpira širše vprašanje enakih možnosti v šolstvu in odgovornosti institucij, kjer se meja med organizacijsko previdnostjo in diskriminacijo hitro zabriše.

"Če ne bi mogla na izlet bi bilo zame osebno konec sveta, ker sem vložila zelo veliko truda v to, zelo veliko energije, zelo veliko neprespanih noči, zelo veliko prejokanih," pravi Nika Flisar, dijakinja Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik.

2. decembra, tri mesece po napovedi ekskurzije v Rim, je organizator – agencija Ars Longa – staršem 17-letnice poslal dopis brez podpisa, datuma in pečata. V njem je dijakinjo označil kot XY ter zapisal, da se izleta v Rim zaradi invalidskega vozička ne more udeležiti, saj naj bi intenziven program in razmere na terenu onemogočale njeno vključitev. "Kako lahko piše vaša hčerka, potem pa XY? In takrat me je to razčlovečilo. Počutila sem se kot nahrbtnik, kot da nimam imena in priimka, kot da sem samo črka na papirju, kot da ne obstajam," pripoveduje Nika.

"Rad bi rekel, da gre tukaj v našem primeru za nadstardno ekskurzijo, kar pomeni, da se te ekskurzije v Rim udeleži okoli 50 do 60 odstotkov dijakov, ker se je ostali iz takšnih ali drugačnih razlogov ne morejo udeležiti," pravi ravnatelj Branislav Rauter.

Preberi še 'Če predlog zakona ne bo sprejet, osebni asistenci grozi zlom'

Sprva je agencija, ki se je danes zavila v molk, vztrajala, da bo voziček prevelika obremenitev za skupino, nato pa preobrat – ob spremljevalki bi jo na ekskurziji morala spremljati tudi negovalka, ki pa je doslej, kot poudarja, nikoli ni potrebovala.

"To ni vprašanje samo za zdaj, to je vprašanje tudi za prihodnost. Jaz ne bom na vsako ekskurzijo vlekla negovalke s sabo. Pač to ne gre. Poleg tega je bila izjava ravnatelja, da naj vzamem starše s sabo," pravi Nika. 

"Če je seveda nega potrebna, potem je bil to res moj predlog in dejansko se mi zdi, da bi bil najboljši," pravi ravnatelj. 

Zagovornik načela enakosti poudarja, da imajo invalidi pravico do ustreznih oziroma razumnih prilagoditev do vključevanja v vzgojno-izobraževalni proces. Šoli je tako priporočil, da dijakinji omogoči udeležbo na ekskurziji brez dodatnih pogojev, kot je obvezna udeležba negovalca, za katerega dijakinja sama navaja, da ga ne potrebuje.

"Šola tega negovalca nikdar ni pogojevala, je pa morda izrazila zaskrbljenost v pogovoru s starši, tako, da je, kot že povedano, odgovornost in odločitev popolnoma na njihovi strani, nikakor pa ne gre za nikakršno pogojevanje," pa trdi ravnatelj in dodaja, da si na šoli prizadevajo, da bi se 17-letnica lahko s sošolci udeležila ekskurzije v Rim, zato so za skupino zagotovili tudi dodatnega učitelja. A dijakinja opozarja, da ne gre zgolj za Rim. Gre za vprašanje, ali bomo kot družba znali sprejeti drugačnost, omejitve in stiske – in jih nehali dojemati kot napako.

diskriminacija invalidnost invalidna dijakinja ekskurzija

V boj za tržni delež so se vmešali kitajski proizvajalci

Levosredinsko kosilo in srečanje desnega pola: ista ura, streljaj proč

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Misika1967
12. 01. 2026 20.08
Ce je samostojna naj gre,ampak z vozickom se sama vozit nebo mogla. Torej rabi negovalko ali spremstvo. To ni diskriminacija samo zdrava logika. Torej pricakuje da se bodo dijaki njej posvecali,kar pa ni posteno do njih. Zal.
Odgovori
+1
1 0
3320.
12. 01. 2026 19.59
Sramota za sistem, bogi otrok.
Odgovori
+1
3 2
Karikiram
12. 01. 2026 19.54
Ubogi otrok
Odgovori
+1
2 1
Iqos
12. 01. 2026 19.52
Vlekla negovalke za sabo pa ne bo. Zanimiv besedni zaklad .
Odgovori
+3
4 1
Uporabnik1935308
12. 01. 2026 20.00
Besedni zaklad je že v redu, tvoja slovnica pa za prvi razred......
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Takole Anamaria Goltes s hčerama uživa na snegu
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Vsi so opazili njegove oči: Severinin sin je njena kopija
Vsi so opazili njegove oči: Severinin sin je njena kopija
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
zadovoljna
Portal
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Sredi dnevne sobe omedli, ko pokliče sin iz zapora
Sredi dnevne sobe omedli, ko pokliče sin iz zapora
Izve, da bo postal dedek, a ne ve, kdo je oče
Izve, da bo postal dedek, a ne ve, kdo je oče
vizita
Portal
Napihnjenost, utrujenost, megla v glavi: vse vodi do istega vira
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Najmlajši bolnik z Alzheimerjevo boleznijo presenetil znanstveno skupnost
Najmlajši bolnik z Alzheimerjevo boleznijo presenetil znanstveno skupnost
cekin
Portal
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Zakaj pozimi trošimo več?
Zakaj pozimi trošimo več?
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
moskisvet
Portal
Najbolj nori vratar v zgodovini je umrl
Sončna destinacija, ki jo morate obiskati to zimo
Sončna destinacija, ki jo morate obiskati to zimo
Ali kratke vožnje po mestu škodujejo motorju?
Ali kratke vožnje po mestu škodujejo motorju?
Saga v družini Beckham se nadaljuje
Saga v družini Beckham se nadaljuje
dominvrt
Portal
Topel odtenek Espresso Martini: barvni trend, ki bo prevzel interierje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
okusno
Portal
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Fit sladica s skuto, ki ne pokvari prehranskih ciljev
Fit sladica s skuto, ki ne pokvari prehranskih ciljev
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
voyo
Portal
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450