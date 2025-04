Diskriminacija po smrti: vse manj možnosti za pokop v krsti

"Tako stanje predstavlja kršenje verske svobode za tista verstva, ki predpisujejo pokop telesa, omejevanje verske svobode za tiste, ki ga priporočajo, in diskriminacijo tiste manjšine, ki se zanj odloča. Nobene omejitve pa ni pri pokopu upepeljenega pokojnika." Skupna izjava verskih skupnosti

Ugotavljajo namreč, da na nekaterih pokopališčih klasičnega pokopa v krsti sploh ni več mogoče izbrati, medtem ko so na drugih možnosti za to zelo omejene. "Na nekaterih pokopališčih klasičen pokop ni dovoljen niti tam, kjer so za to že obstoječi grobovi. Drugod ni več novih mest za klasične grobove, ali pa so dostopna le pod omejitvami, na primer le za ožjo družino," so izpostavili.

V izjavi so poudarili, da take omejitve kršijo versko svobodo, še posebej pri verstvih, ki zahtevajo pokop telesa, in pomenijo diskriminacijo manjšin, ki želijo tak pokop. Poleg tega številne občine določajo obvezen pokop v žari za umrle, ki jih pokoplje občina, kar je po mnenju podpisnikov kršitev dostojanstva in želja pokojnika.

Opozorili so tudi na okoljske slabosti sežiga trupel ter etični problem drobljenja kosti in poudarili pomen spoštovanja človekovega dostojanstva tudi po smrti. "Oteževanje ali onemogočanje klasičnih pokopov je še posebej nerazumljivo ob dejstvu, da sežig trupla in drobljenje kosti zahteva večjo porabo energije in občutno bolj obremenjuje okolje z izpusti toplogrednega ogljikovega dioksida in drugimi strupenimi snovmi kakor klasični pokop v krsti. Spoštovanje človekovega dostojanstva tudi po smrti mnogim brani poslati sorodnikovo ali svoje telo v postopek, kjer mu zdrobijo lobanjo in vse večje kosti. Njihovo razumevanje pietete pri ravnanju s telesom pokojnika je potrebno spoštovati," so opozorili.

Verske skupnosti v Sloveniji zato pozivajo Državni zbor, vlado in občine, naj se odpravi diskriminacija in zagotovi pravico do pokopa v krsti. "Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti je treba dopolniti tako, da bo vsakomur na domačem pokopališču zagotovljen enako ugoden dostop do pokopa v krsti kot v žari," so pozvali.