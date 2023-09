Diskriminacija pri zaposlovanju: kandidatko na razgovoru vprašali o družini

Kandidatka, ki so jo na razgovoru za službo vprašali tudi, ali ima družino in otroke, je zadevo prijavila zagovorniku načela enakosti. Ta je ugotovil, da so ji res zastavili vprašanje, ki ga glede na Zakon o delovnih razmerjih ni dovoljeno postaviti. "Postavljanje takih vprašanj v okviru zaposlitvenih postopkov pomeni diskriminacijo na podlagi osebnih okoliščin starševstva in družinskega stanja," pojasnjuje Zagovornik načela enakosti.

Prijaviteljica diskriminacije je Zagovorniku povedala, da sta ji na razgovoru za službo direktorica ustanove in druga uslužbenka postavili tudi vprašanje o njenem družinskem statusu. Kot je navedla, je z vprašanji, ki jih v zaposlitvenih postopkih ni dovoljeno postavljati, začela direktorica, ki je dejala: "Ali imate družino, otroke? To vpliva na delo, bolniške, odsotnosti". Kandidatka je odgovorila, da so to nelagodna vprašanja in da ni vajena diskriminatornih vprašanj ter da zmore opravljati delo, za katerega se je prijavila na razpis. Direktorica pa je kljub temu vprašanje ponovila. V postopku ugotavljanja diskriminacije sta direktorica in uslužbenka, ki sta vodili zaposlitveni razgovor, potrdili navedbe iz prijave diskriminacije. icon-expand Razgovor za službo FOTO: Shutterstock Zagovornik je v odločbi pojasnil, da je po 28. členu Zakona o delovnih razmerjih v zaposlitvenih postopkih izrecno prepovedano zahtevati podatke o družinskem oziroma zakonskem stanu, nosečnosti, načrtovanju družine oziroma druge podatke, če niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem. Direktorica in uslužbenka sta povedali, da vprašanje o otrocih in družini ni bilo postavljeno z namenom preverbe izpolnjevanja pogojev za zaposlitev. To pa pomeni, da vprašanje ni bilo v neposredni zvezi z delovnim razmerjem, kot bi moralo biti, da bi lahko rekli, da ga je direktorica postavila upravičeno, razlaga Zagovornik. Zagovornik je zato ugotovil diskriminacijo na podlagi osebnih okoliščin starševstva in družinskega stanja. Po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo je enaka obravnava ne glede na osebne okoliščine zagotovljena tudi pri zaposlovanju in delu.